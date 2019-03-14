В России посчитали самозанятых

Более 40 тысяч россиян зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом сообщает портал newsnn.ru со ссылкой на РИА Новости.
Как заявил агентству глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, зарегистрированные предприниматели теперь могут рассчитывать на ставку 4%, если оказывают услуги физлицами, и 6%, если обслуживают юрлиц.
Такой налоговый режим введен в качестве эксперимента в нескольких регионах РФ, напоминает inkazan.ru. Зарегистрироваться можно через мобильное приложение или в любом отделении УФНС, добавляет udm-info.ru.
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