Ретейлеры объявляют Visa и Mastercard бойкот

Российские розничные сети просят ФАС возбудить дело против Visa и Mastercard, которые, по мнению ретейлеров, задирают комиссии за оплату покупок по картам. Об этом сообщает портал nashgorod.ru со ссылкой на "Ведомости".
Некоторые компании, к примеру тюменская фабрика "Квартет", уже присоединилась к "бойкоту" оплаты через карты. Позицию торговых сетей и поставщиков поддерживают такие ассоциации, как АКИТ, АКОРТ, РАТЭК. По закону у антимонопольщиков есть три месяца, чтобы рассмотреть поступившее обращение, отмечает newsnn.ru.
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