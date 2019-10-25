Россияне потратили сотни миллионов на смертельный "Боярышник"

С начала 2019 года в бюджет поступило порядка 200 млн рублей от продажи смертельно опасной настойки "Боярышник". Аналитики отмечают, что напиток, как правило, закупается оптовыми партиями, пишут "Невские новости".
По подсчетам экспертов, с января по сентябрь этого года было продано более 12,5 миллионов бутылок "Боярышника". Несмотря на внушительные объемы, аналитики отмечают, что это меньше, чем в прошлом году. Так, в 2018 -м россияне за аналогичный период приобрели на полмиллиона бутыльков больше.
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