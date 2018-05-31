Европа стонет от безрассудных решений Трампа

Дональд Трамп продолжает вести себя на мировой арене как слон в посудной лавке. Его решение о пошлинах на европейские сталь и алюминий привели в шок Старый Свет, который уже не выбирает выражений в оценке действий своего заокеанского покровителя.

Правительство Германии назвала меры по повышению тарифов незаконными и угрожающими раскручиванием спирали эскалации. В специальном заявлении кабинета Ангелы Меркель говорится, что "правительство отклоняет тарифы, установленные США на сталь и алюминий. Мы считаем, что эта односторонняя мера является незаконной".

Глубокое разочарование в связи с решением Трампа высказали в Лондоне. Там отметили, что Британия намерена продолжать работать с США и ЕС, чтобы обеспечить лучшие условия для своего бизнеса.

Дело пахнет торговой войной, говорят эксперты, политики и экономисты. К ним присоединился и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он считает совершенно неприемлемыми односторонние меры в торговле, сообщает РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение Трампа ошибкой, а глава Европарламента Антонио Таяни считает, что новые, повышенные пошлины США на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза нанесут серьезный ущерб промышленности и потребителям по обеим сторонам Атлантики.

МИД Бельгии призвал страны ЕС ответить на пошлины США единым подходом. По сути, это означает начало эпохи торговых войн между Старым и новым Светом. "Это односторонние и необоснованные меры, которые нанесут серьезный вред рабочим, промышленности и потребителям по обеим сторонам Атлантики", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Figaro: министр торговли США не советует Европе отвечать на пошлины — Трамп в долгу не останется — ИноТВ https://t.co/vQWFKsFCFi — Сергей (@sbashkat) 31 мая 2018 г.

А представитель бельгийской федерации промышленников и предпринимателей Agoria Франк Вандермальер заявлял, что ущерб для экономики Бельгии может составить два миллиарда евро.

"Евросоюз не хочет торговой войны с США, но вынужден и готов отреагировать на решение США распространить импортные пошлины на сталь и алюминий на ЕС", – заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

На этом фоне из Брюсселя звучат примирительные заявления в отношении России. Видимо, Европа поняла, с кем выгоднее сотрудничать. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что странам ЕС необходимо налаживать контакты с Москвой, несмотря на существующие противоречия.





"Мы не примем того, что Россия сделала, когда пришла в Крым или на восток Украины, но тем не менее, нужно держать в голове, что вся территория ЕС – это примерно пять с половиной миллионов квадратных километров, а Россия – 17 с половиной", – отметил Юнкер и добавил, что у России и Европы остается много сфер, в которых можно продолжать сотрудничество. Стоит напомнить, что на минувшей неделе с аналогичными заявлениями выступили лидеры Франции и Болгарии.

В ночь на 1 июня США вводят пошлины на сталь и алюминий, произведенные в странах ЕС, Канаде и Мексике, на 25% и 10% соответственно.Не исключено, что следующим решением Трампа будет введение пошлин на ввозимые в Штаты автомобили.

