Россия обвела Трампа вокруг пальца
Лавров прибыл в столицу КНДР утром 31 мая, о подготовке визита в СМИ ничего не сообщалось. Глава МИДа стал первым официальным российским лицом, встретившимся с Ким Чен Ыном, хотя контакты между Пхеньяном и Москвой на высшем уровне никогда не прерывались.
Первым делом глава Северной Кореи поинтересовался у министра, как здоровье товарища Путина. "Здоровье прекрасное", - ответил Лавров и добавил, что президент России очень признателен своему северокорейскому коллеге за добрые слова, которые тот высказал по случаю переизбрания Путина.
Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына в Москву со словами "приезжайте в Россию, будем вам очень рады". В подарок от главы МИДа лидер КНДР получил шкатулку с палехской лаковой миниатюрой, в которой, по словам Лаврова, можно хранить секретные вещи. В ответ Ким Чен Ын передал Владимиру Путину теплый привет.
�������� Сегодня проходит визит Сергея Лаврова в Пхеньян. Он встретился с Министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, возложил цветы к памятнику Ким Ир Сену - Ким Чен Иру, советской армии и к барельефу Послу Андрею Карлову в Посольстве России в КНДР pic.twitter.com/JtVDskftXu— МИД России ���� (@MID_RF) 31 мая 2018 г.
Москва стремится более активно включиться в процесс урегулирования ситуации между Пхеньяном и Вашингтоном, считает востоковед-политолог Ирина Ланцова.
"России сейчас следует очень деликатно выдвигать предложения, которые, вполне вероятно, в последующем заинтересуют стороны. Взвешенная позиция России может сыграть положительную роль в постепенном сближении лидеров КНДР и США и выработке обоюдно приемлемого варианта денуклеаризации Корейского полуострова", – сказала Ланцова в эфире радио Sputnik.
Напомним, что на 12 июня ранее была намечена встреча Дональда Трампа с северокорейским лидером. Правда, президент США, видимо, решив показать характер, заявил об отмене саммита, намечавшегося в Сингапуре. Через несколько дней Трамп передумал и сказал, что подготовка к встрече по-прежнему идет на дипломатическом уровне, но до сих пор так и не понятно, состоится она или нет.
Народ неоднозначно отнесся к действиям Примадонны
Популярная певица дала откровенное интервью
Зрители не смогли остаться равнодушными от просмотра ролика
Телеведущая удивила москвичей странными высказываниями