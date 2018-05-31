Россия обвела Трампа вокруг пальца

Пока американский президент раздумывает, встречаться ему с Ким Чен Ыном или нет, Россия обыграла Трампа, отправив в Пхеньян министра иностранных дел. О визите Сергея Лаврова заранее не сообщалось, поэтому Белый дом, пребывая в шоке, пока хранит молчание.

Лавров прибыл в столицу КНДР утром 31 мая, о подготовке визита в СМИ ничего не сообщалось. Глава МИДа стал первым официальным российским лицом, встретившимся с Ким Чен Ыном, хотя контакты между Пхеньяном и Москвой на высшем уровне никогда не прерывались.

Первым делом глава Северной Кореи поинтересовался у министра, как здоровье товарища Путина. "Здоровье прекрасное", - ответил Лавров и добавил, что президент России очень признателен своему северокорейскому коллеге за добрые слова, которые тот высказал по случаю переизбрания Путина.

Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына в Москву со словами "приезжайте в Россию, будем вам очень рады". В подарок от главы МИДа лидер КНДР получил шкатулку с палехской лаковой миниатюрой, в которой, по словам Лаврова, можно хранить секретные вещи. В ответ Ким Чен Ын передал Владимиру Путину теплый привет.

�������� Сегодня проходит визит Сергея Лаврова в Пхеньян. Он встретился с Министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, возложил цветы к памятнику Ким Ир Сену - Ким Чен Иру, советской армии и к барельефу Послу Андрею Карлову в Посольстве России в КНДР pic.twitter.com/JtVDskftXu — МИД России ���� (@MID_RF) 31 мая 2018 г.

Москва стремится более активно включиться в процесс урегулирования ситуации между Пхеньяном и Вашингтоном, считает востоковед-политолог Ирина Ланцова.

"России сейчас следует очень деликатно выдвигать предложения, которые, вполне вероятно, в последующем заинтересуют стороны. Взвешенная позиция России может сыграть положительную роль в постепенном сближении лидеров КНДР и США и выработке обоюдно приемлемого варианта денуклеаризации Корейского полуострова", – сказала Ланцова в эфире радио Sputnik.





Напомним, что на 12 июня ранее была намечена встреча Дональда Трампа с северокорейским лидером. Правда, президент США, видимо, решив показать характер, заявил об отмене саммита, намечавшегося в Сингапуре. Через несколько дней Трамп передумал и сказал, что подготовка к встрече по-прежнему идет на дипломатическом уровне, но до сих пор так и не понятно, состоится она или нет.