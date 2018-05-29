Хватит, натерпелась: Меркель бежит к Путину от сумасброда Трампа

Милые бранятся – только тешатся. До недавнего времени эта пословица была применима для описания отношений США и Европы. Возникавшие разногласия были некритичными, и несмотря на некоторые противоречия по ряду моментов, Вашингтон и Брюссель легко находили компромисс и продолжали следовать в русле единой геополитической линии. Впрочем, внешнюю политику все равно определяли американцы, тогда как европейцы довольствовались ролью ведомых. Даже самая мощная и влиятельная страна Евросоюза – Германия - безоговорочно подчинялась диктату Соединенных Штатов, что наглядно проявилось в вопросе антироссийских санкций. Но ситуация стремительно меняется: казавшийся незыблемым западный альянс дал первую серьезную трещину. На континенте все чаще говорят о независимости от Вашингтона, а канцлер ФРГ Ангела Меркель срочно летит к главе российского государства Владимиру Путину. Чего ждать от такого поворота событий?



Критическими точками во взаимоотношениях Европы и США являются иранская ядерная сделка, взносы на оборонительные нужды, торговые пошлины, а также газопровод "Северный поток – 2" и санкции против России. Пробежимся по каждому из пунктов.

Президент США Дональд Трамп ввел заградительные пошлины на европейские сталь (25%) и алюминий (10%). Фактически – неожиданный и потому крайне неприятный удар в спину от того, от кого европейцы меньше всего ждали. Введенные Вашингтоном торговые ограничения канцлер ФРГ назвала "дамокловым мечом, нависшим над Европой". И хотя Меркель обозначила свою готовность вести с Соединенными Штатами диалог на эту тему, она все-таки признала, что в текущей ситуации находить общий язык по обе стороны Атлантики становится все проблематичнее.

Между тем канцлер пригрозила принять ряд ответных мер, если Вашингтон продолжит ломать комедию и не отменит заградительные пошлины на сталь и алюминий. Но президент Трамп, как известно, политик упрямый и настойчивый – и уж если что-то задумал, то перед возражениями своих союзников вряд ли остановится. Тем более что они для него уже не представляют такой ценности, как во времена Барака Обамы.

Свое отношение к европейцам глава Белого дома наглядно продемонстрировал в конце апреля, когда США по его инициативе в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и объявили о скором восстановлении санкционного режима в отношении исламской республики. До этого в Вашингтон ездили поочередно Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Оба пытались отговорить Трампа от опрометчивого шага, оба в итоге вернулись ни с чем.

Но самым неприятным сюрпризом для Евросоюза стало желание США восстановить так называемые вторичные санкции – ограничения в отношении лиц, которые ведут свои дела с Ираном. Теперь попасть под санкции могут любые европейские компании, если Вашингтону покажется, что они участвуют в "подозрительных сделках" с Тегераном. Европейские же компании терять выгодные иранские рынки не хотят, посему реанимация режима вторичных санкций вызвала среди бизнес-сообщества Старого Света волну недовольства заокеанским союзником.

В итоге бизнес и власть Европы оказались полностью солидарны: и первые, и вторые вложили в сделку и возможность потепления отношений с Тегераном слишком много, чтобы так запросто от всего отказаться по щелчку пальцев из Вашингтона. Как и ожидалось, европейцы участвовать в развязанном Штатами фарсе не пожелали. Политика политикой, а вот бизнес – это материя настолько тонкая, что ради нее можно открыто повернуться к своему союзнику спиной, тем более что он этого вполне заслужил. Еврокомиссия, недолго думая, дала добро европейским компаниям на несоблюдение санкций США в отношении Ирана. Разрыв продолжил усугубляться.

Не менее серьезный камень преткновения – расходы на оборону. Трамп хочет заставить европейских союзников увеличить военные взносы до 2% ВВП. У той же Германии этот показатель – 1,24%. Тема военных расходов остается одной из главных в общении главы Белого дома и канцлера ФРГ. По всей видимости, американскому лидеру все же удалось "уломать" главу Германии: Меркель объявила, что в 2019 году военный бюджет ФРГ вырастет на пути к достижению заветных 2%.





Другие раздражители в американо-германских отношениях - газопровод "Северный поток – 2" и антироссийские санкции. Противодействие строительству нового маршрута транспортировки российского голубого топлива Соединенные Штаты в прошлом году закрепили на законодательном уровне, подпись под документом поставил Дональд Трамп. США призывают Берлин отказаться от проекта. Голоса в поддержку американцев подают их сателлиты - Польша, страны Прибалтики, Украина и другие. Германия же отказываться от крайне выгодного для себя проекта не собирается, к тому же второй "поток" недавно уже начали строить на территории ФРГ. Что касается санкций против Москвы, то на Меркель сильно давит европейское бизнес-сообщество, которое не в восторге от слепого следования ЕС в фарватере американской антироссийской санкционной политики.

Стремительное охлаждение отношений между ЕС/Германией и США автоматически ставит перед Европой вопрос обретения подлинного суверенитета. Старый Свет со времен окончания Второй мировой войны находился в зависимом от Вашингтона положении. И продолжал бы довольствоваться им и поныне, если бы в кресло главы Белого дома не сел Дональд Трамп, для которого интересы даже европейских союзников – ничто по сравнению с американскими. А раз так, то он, нравится это Берлину и Брюсселю или нет, будет и дальше делать то, что несет выгоду исключительно для самих Штатов. Даже если это нанесет урон Европе. Как говорится, Amеrica first!

В таких условиях Германии, как ведущей силы в Евросоюзе, не остается ничего иного, кроме как снова повернуться лицом к Востоку, в сторону России. Встреча с президентом Владимиром Путиным в Сочи в начале мая показала: у Москвы и Берлина много общего и огромный потенциал для развития. Как отметил глава российского государства, стороны имеют все шансы для полного восстановления отношений. "Надеемся, что это будет дорога с двухсторонним движением, будем продолжать поиск этих совместных решений", – сказал Путин.

Очевидно, что запрос на ренессанс в отношениях с Россией в Германии сейчас силен как никогда. Меркель это понимает и не может игнорировать. Следует ожидать, что на фоне дальнейшего ухудшения американо-европейских отношений Берлин, Брюссель и Москва будут находить все больше точек соприкосновения. Причем как в вопросе отмены санкций, так и по проблемам Украины, Сирии и в ряде других.

Впрочем, европейцам уже показали, что может быть, если они захотят играть в излишне самостоятельную политику. Миллиардер Джордж Сорос, выступая в Париже, фактически пригрозил ЕС новым финансовым кризисом и разрывом трансатлантического сотрудничества. Перед Европой стоит трудный выбор: быть дальше слепой марионеткой Вашингтона или проводить суверенную внешнюю политику, опираясь на собственные интересы.