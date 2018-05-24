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Политика

Как Трамп обвел вокруг пальца Ким Чен Ына

Фото: Dni.Ru
Историческая встреча лидеров США и Северной Кореи 12 июня не состоится. Импульсивный Трамп разочаровался в Ким Чен Ыне и передумал общаться с ним. Правда, вот незадача, глава КНДР уже успел разрушить свой ядерный полигон и пообещал Америке смирение и покорность.
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Подготовка встречи Трампа и Ким Чен Ына началась в феврале этого года в условиях строгой секретности. Госсекретарь США Майк Помпео, тогда руководивший ЦРУ, тайно летал в Пхеньян с целью прозондировать почву для будущего саммита. В конце апреля в СМИ просочилась информация об этой поездке и даже о телефонном разговоре лидеров двух стран. Правда, потом выяснилось, что никакого разговора не было.

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Дональд Джон Трамп президент США

Две недели назад Белый дом, наконец, объявил, что встреча президента с руководителем Северной Кореи пройдет 12 июня на нейтральной территории – в Сингапуре. Многие наблюдатели еще тогда отметили, что для Ким Чен Ына это не самый лучший вариант: он редко выезжает за пределы страны, опасаясь за свою жизнь.

После этого чуть ли ни каждый день в прессу вбрасывалась информация о возможной отмене встречи. Журналисты ссылались на источники как в Вашингтоне, так и в Пхеньяне.

Сначала КНДР пригрозила отменить встречу двух лидеров из-за американских учений в Южной Корее, потом The New York Times написала, что Трамп якобы сомневается – встречаться ли ему с человеком-ракетой. В итоге, саммит тысячелетия, как его успели назвать в прессе, отменился по инициативе американской стороны: президент США в официальном письме уведомил об этом Ким Чен Ына.

Фото: GLOBAL LOOK press/Cheng Dayu

Трамп написал, что считает нецелесообразным в это время проводить так долго планировавшуюся встречу, "учитывая огромную злость и открытую враждебность, продемонстрированную в одном из ваших последних заявлений". По мнению Трампа,  руководитель КНДР "упустил возможность установить прочный мир, что является печальным моментом в истории".

Зато американский лидер не упустил возможности в очередной раз похвастаться средствами уничтожения людей. "Вы заявляете о своем ядерном потенциале, но наш потенциал настолько массивный и мощный, что я молю Бога, чтобы нам никогда не пришлось его использовать", – написал Трамп.

По сути, ничего экстраординарного не произошло: зная характер Трампа и его поступки, можно не удивляться отмене встречи с Ким Чен Ыном. Вероятно, что американский президент блефовал с самого начала. Заманив главу КНДР в ловушку готовящегося саммита, он вынудил его поступиться принципами, заложенными отцами-основателями и предками лидера Северной Кореи.

Фото: GLOBAL LOOK press/Cheng Dayu

В начале марта Ким Чен Ын, до этого регулярно, раз в неделю угрожавший ненавистной Америке уничтожением, заявил о том, что его страна готова отказаться от проведения ядерных испытаний и начать процесс денуклеаризации, то есть сокращения арсенала ядерного оружия.

Такого от северокорейского лидера никто не ожидал, но, как поговаривают, произошло это не просто так: на Кима сильно надавили по дипломатическим каналам, фактически предъявив ультиматум.

Но это еще не все. В день, когда Трамп написал прощальное письмо своему несостоявшемуся визави, из Пхеньяна пришла новость о том, что КНДР уничтожила свой самый большой полигон в Пхунгери, где до этого испытывала ядерные заряды. Мало того, военные подорвали подземные галереи, в которых планировалась провести испытание самой мощной ядерной бомбы, разработанной и изготовленной в Северной Корее.

Фото: GLOBAL LOOK press/kcnawatch. co

Теперь Ким Чен Ыну ничего не остается, как уподобиться поведению Трампа, возобновить ядерные испытания и продолжить сыпать угрозами в адрес США. Вот только полигон придется построить новый.  

Что касается Трампа, то его, скорее всего, снова раздирают сомнения – не переключиться ли теперь на установление отношений с Россией. Правда, языком ультиматумов и угроз с Москвой не поразговариваешь, придется выбирать выражения. Да еще для начала неплохо было бы отменить санкции, которыми Штаты пытаются задушить нашу экономику.

Пока же Трамп, отправив письмо за океан, не на шутку перепугался: президент объявил о приведении вооруженных сил в состояние повышенной боеготовности. Дескать, вдруг Ким Чен Ын обидится, что с ним передумали встречаться и совершит какой-нибудь безрассудный поступок.

Но, к сожалению, такой поступок, причем, далеко не первый, совершил сегодня именно Трамп. Он в очередной раз показал всему миру, что Вашингтон не был и не будет хозяином своего слова. Обещания, звучащие из Белого дома больше напоминают белый шум, а поведение нынешнего хозяина Овального кабинета все больше похоже на действия слона в посудной лавке.

Автор: Александр Комаров24 мая 2018, 21:56
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