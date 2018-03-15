В Латвии нашли новый способ нажиться на россиянах

В Риге разработали план развития грузовых перевозок из третьих государств на территорию нашей страны. Прибегнуть к экстренной переориентации вынудила потеря большого объема транзита грузов от нас в Европу.

Транспортные компании Балтии практически лишились трафика из-за желания России развить собственную инфраструктуру на Балтике и увеличить объемы перевозок на железной дороге Ленинградской области. Теперь прибалты ищут способы компенсировать значительный спад прибыли. Рига возлагает большие надежды на транзит грузов из стран Азии, в особенности из Китая, в рамках проекта "Новый шелковый путь", а также на подписанный в декабре меморандум о сотрудничестве с иранской логистической компанией Railway Transportation Co, в рамках которого Латвия надеется встроиться в коридор "Север – Юг" между Индией и Северной Европой.

"Хотя объемы грузов, следующих с запада на восток, несравнимы с теми, что транспортируются в обратном направлении, мы можем наблюдать за формированием транзитного пути в направлении запад – восток. Развитие этого транзитного пути означает для логистического сектора Латвии как диверсификацию грузов, так и уменьшение зависимости от транспортировки энергоресурсов", – цитирует председателя правления железной дороги LDZ Loģistika Гундарса Аболса издание Sputnik Latvia.

Компания сообщила, что в этом году в Вентспилсский порт зашли на выгрузку два судна из Южной Африки. Последнее из них, Lena B, доставило в Латвию 60 тысяч тонн марганцевой руды, которая после перевалки в вагоны отправилась в Россию. Согласно прогнозам организации, в этом году через Вентспилсский и Рижский порты может быть перевезено 450 тысяч тонн полезных ископаемых.