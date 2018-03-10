В Латвии найдена мертвой высокопоставленная чиновница

Генеральный директор Службы государственных доходов Латвии Илзе Цируле была обнаружена мертвой в собственной квартире, передает ТАСС. Старший специалист Земгальского регионального управления полиции Иевы Сиетниеце отметил, что на теле 53-летнего высокопоставленного чиновника насильственных признаков смерти обнаружено не было. Тем не менее, по факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.