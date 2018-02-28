Официальное заявление компании "УРАЛХИМ" в связи с распространяемой в СМИ недостоверной информацией. В последнее время в ряде СМИ и социальных медиа размещается недостоверная информация, порочащая деловую репутацию АО "ОХК "УРАЛХИМ".



Данные материалы однотипного характера ложно обвиняют компанию "УРАЛХИМ" в попытках рейдерского захвата ПАО "Тольяттиазот". В материалах, порочащих репутацию компании, говорится о том, что "в результате действий юристов "УРАЛХИМа" [владельцы ТоАЗа] стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве".

Эта информация является ложной. АО "ОХК "УРАЛХИМ" на протяжении нескольких лет добивается от руководства ПАО "Тольяттиазот" соблюдения прав миноритарных акционеров и прекращения практики нарушений законодательства, связанных с производственно-экономической деятельностью "Тольяттиазота". Все действия компании "УРАЛХИМ" в отношении ПАО "Тольяттиазот" предпринимаются в рамках существующего законодательного поля. В 2012 году по заявлению "УРАЛХИМа" правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – хищение путем мошенничества, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

В конце 2017 года расследование уголовного дела было завершено, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителей компании Владимира Махлая, его сына – гражданина США Сергея Махлая, бывшего гендиректора ЗАО "Корпорация Тольяттиазот" Евгения Королева, а также владельцев компании Nitrochem Distribution AG Эндрю Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера, последние из которых являются гражданами Швейцарии. В настоящее время уголовное дело рассматривается в Комсомольском районном суде Тольятти.

В связи с расследованием уголовного дела в суде можно надеяться на то, что похищенные денежные средства в сумме 89 млрд рублей будут возвращены потерпевшим и "Тольяттиазоту".

В ходе следствия правоохранительным органам удалось раскрыть сложную международную офшорную схему, использование которой нанесло ПАО "Тольяттиазот" и его акционерам многомиллиардный ущерб. Следственный комитет РФ, несмотря на активное противодействие обвиняемых, смог собрать достаточный объем доказательств, подтверждающих их вину и объем нанесенного ущерба.

Параллельно с расследованием уголовного дела о мошенничестве, в отношении владельцев "Тольяттиазота" рассматривался ряд арбитражных дел, связанных с недоплатой налогов за 2009-2011 годы в общей сумме около 1,6 млрд рублей. Верховный суд подтвердил законность доначисления предприятию налоговых платежей. Кроме того, ФНС установила факт подачи "Тольяттиазотом" недостоверной налоговой отчетности и неуплаты налога в особо крупных размерах за 2012-2015 годы. Налоговые недоимки за этот период составили около 1 млрд рублей. Сейчас руководство предприятия пытается оспорить эти доначисления в Арбитражном суде Самарской области.

На "Тольяттиазоте" в течение многих лет действует система управления, которая не только ущемляет права миноритарных акционеров, но и ставит под угрозу безопасность производства и логистическую деятельность предприятия. Значительная часть основных фондов "Тольяттиазота" простаивает, производственный комплекс работает крайне неэффективно. Мажоритарные акционеры ПАО "Тольяттизот" постоянно проживают за рубежом, и, по мнению "УРАЛХИМа", не могут в полной мере контролировать и адекватно оценивать действия менеджмента предприятия.

АО "ОХК "УРАЛХИМ" заинтересована в максимально эффективной работе предприятия и намерена защищать свои права как миноритарного акционера ПАО "Тольяттиазот". Кроме того, в тенденциозных публикациях, распространяемых с целью подрыва деловой репутации АО "ОХК "УРАЛХИМ", заявляется о якобы "далеко не лучшем техническом состоянии компаний, входящих в "УРАЛХИМ" или даже "остановке одного из предприятий по требованию Ростехнадзора".

Подобная информация не соответствует действительности. За все годы существования АО "ОХК "УРАЛХИМ" (с 2007 г.) ни одно из предприятий компании не было остановлено надзорными органами. Компания официально заявляет, что деятельность всех предприятий, входящих в холдинг, многие годы осуществляется в штат ном режиме, с соблюдением всех норм промышленной безопасности, охраны труда и экологических нормативов. Остановки действующих мощностей на предприятиях "УРАЛХИМа" производились в плановом режиме и исключительно в целях модернизации производств.

Через СМИ распространяется информация о якобы плохом финансовом положении компании "УРАЛХИМ", о том, что "захват "Тольяттиазота" – это [для УРАЛХИМа"] способ покрытия предыдущих долгов, так как "внешних источников заимствования больше не осталось".

В этой связи "УРАЛХИМ" заявляет, что данные утверждения являются плодом измышлений их авторов. Холдинг "УРАЛХИМ" на протяжении многих лет после кризиса 2009 года стабильно работает, показывая растущий финансовый результат. Компания поддерживает конструктивные взаимоотношения с банками-кредиторами, в срок и в полном объеме исполняя все взятые на себя кредитные обязательства. В 2017 году чистая прибыль компании составила 16,2 млрд рублей, показатель EBITDA превысил 25,5 млрд рублей. "УРАЛХИМ" соблюдает также свои обязательства перед государством и обществом. В 2017 году в российский бюджет было уплачено свыше 3,6 млрд руб. налогов, на благотворительные проекты направлено свыше 550 млн рублей.

В упомянутых публикациях приводится ложная информация об интересах и проектах "УРАЛХИМа" и его руководителей за рубежом. В частности, о том, что "УРАЛХИМ" якобы заинтересован в получении контроля над Одесским припортовым заводом (конечная точка аммиакопровода Тольятти – Одесса) с целью получения "полного контроля" над "Тольяттиазотом". В этой связи "УРАЛХИМ" заявляет, что ОПЗ не входил и не входит в сферу экономических интересов АО "ОХК "УРАЛХИМ", и подобные утверждения являются недостоверными.

В публикациях, кроме того, приводится ложная информация о якобы имеющихся экономических и политических целях председателя Совета директоров АО "ОХК "УРАЛХИМ" Дмитрия Мазепина на территории Украины. В этой связи упоминаются имена Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа и Михаила Саакашвили. В действительности ни "УРАЛХИМ", ни его руководитель Дмитрий Мазепин не вступали и не намерены вступать в какие-либо отношения с указанными лицами, и не имеют никаких политических или экономических целей в этой стране.

Также являются лживыми заявления о том, что Дмитрий Мазепин "уехал в Латвию" и начал там "финансировать ряд партий, прежде всего, нацистского свойства", которые "за время сотрудничества с Мазепиным увеличили свое представительство в латвийском парламенте в два раза". "УРАЛХИМ" в связи с распространением этой информации заявляет, что она является лживой и клеветнической, направленной на опорочение чести, достоинства и деловой репутации.

АО "ОХК "УРАЛХИМ" предполагает, что организация вышеупомянутых публикаций связана с попытками обвиняемых по уголовному делу оказать давление на суд, уйти от ответственности и дискредитировать "УРАЛХИМ" как потерпевшего и истца.

В целях защиты своей деловой репутации АО "ОХК "УРАЛХИМ" оставляет за собой право принимать меры, предусмотренные российским законодательством.