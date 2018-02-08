Эксперты: Действия Банка России напоминают рейдерство

Протесты вкладчиков банков, у которых были отозваны лицензии, против действий ЦБ и АСВ приняли общероссийский характер. Пока граждане собирают подписи под обращением к президенту, эксперты критикуют действия регулятора и подконтрольного ему Агентства по страхованию вкладов.

В результате политики Центробанка, в последние годы массово отзывающего лицензии у частных кредитных организаций, десятки тысяч человек, чьи вклады превысили сумму страховой выплаты, не могут вернуть свои деньги. Во всех крупных городах страны активисты выставили пикеты, где собирают подписи под обращением к президенту Владимиру Путину. Граждане просят его вмешаться и разобраться в ситуации.

По данным "Московского комсомольца", в понедельник, 5 февраля к кампании присоединился Союз вкладчиков России, ядро которого составляют "превышенцы" банка "Югра".

Акционеры и бывшее руководство банка уже который месяц пытаются оспорить отзыв лицензии в суде. Также к акциям присоединились пострадавшие вкладчики других частных кредитных организаций, у которых Центробанк отозвал лицензию.

В свою очередь, действия Банка России и подконтрольного ему Агентства по страхованию вкладов активно осудило экспертное сообщество. Так, по мнению доктора экономических наук, профессора МГИМО Валентина Катасонова в целом за отзывом лицензий у коммерческих банков часто скрываются корыстные интересы.

"В случае, если дербанят тот или иной коммерческий банк, активы растаскиваются по другим, идейно близким ЦБ банкам. А в ситуации, когда функции по выплате компенсаций клиентам передаются другим банкам, перехватываются ведь еще и клиенты разоренного банка", – сказал эксперт в интервью изданию "Правда.ру".

С тем, что за отзывом лицензий у частных кредитных организаций могут скрываться определенные интересы Банка России, согласен также и депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он полагает, что действия регулятора подрывают доверие граждан к банковской системе и создают напряженную социальную обстановку в стране.





Похожего мнения придерживается и официальный представитель основного акционера банка "Югра" Алексея Хотина. В интервью телеканалу "Царьград" Анатолий Верещагин раскритиковал действия Центробанка. "Сначала ЦБ заявляет, что у какого-то банка проблемы, потом люди кидаются забирать свои средства из банка, что создает массовый отток депозитов. Затем отбирает лицензию. Так было с "Югрой", но такое же может случиться и с любым частным банком", – полагает представитель "Югры".

Напомним, временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" 10 июля 2017 года. На тот момент капитал банка составлял 33 миллиарда рублей. Спустя 18 дней у "Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы в итоге встал на сторону Центробанка. Однако представители банка намерены продолжать борьбу.

Банк "Югра" по итогам первого полугодия 2017 года занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.