Набиуллина доложила депутатам о работе Центробанка

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы в среду, 21 ноября, выступила перед депутатами с докладом об основных направлениях кредитно-денежной политики на 2019-2021 годы. Председатель ЦБ затронула темы роста валового внутреннего продукта, регулирования уровня инфляции, развития экономики регионов. После выступления Набиуллиной парламентарии задали интересующие их вопросы.



Глава Центробанка отметила, что в текущем году экономика вырастет на 1,5-2%. Вместе с тем она признала, что такие темпы роста не могут быть признаны удовлетворительными.

Набиуллина добавила, что правительство приняло ряд решений в экономике, которые обеспечат изменения в ее структуре. "Полагаем, что с учетом всех этих мер рост ВВП может ускориться до 3% в 2021 году", – заявила она.

Одним из приоритетов в работе Центрального банка глава ведомства назвала поддержание низкой инфляции. "В текущей фазе экономического цикла цель нашей денежно-кредитной политики остается неизменной – инфляция вблизи 4% постоянно", – сказала она парламентариям.

Затронула Набиуллина и тему доступности кредитов для заемщиков. Руководитель финансового регулятора заверила депутатов, что ставки по кредитам остаются на доступном уровне. Она признала: за последние месяцы наблюдается небольшое повышение, что вызвано повышением ЦБ ключевой ставки. При этом рост кредитования продолжается.

Вместе с тем повышение ключевой ставки привело к росту интереса населения к вкладам, ставка по которым продолжает увеличиваться, отметила Набиуллина. Она уточнила, что только за октябрь проценты по депозитам выросли на 0,6%. По ее мнению, в банковской сфере сложилась сбалансированная ситуация, где учтены интересы как заемщиков, так и вкладчиков кредитных организаций.





Другой важный аспект деятельности ЦБ – сотрудничество с регионами. Денежно-кредитной политике субъектов Федерации финансовый регулятор уделяет особое внимание, подчеркнула председатель Центробанка. Она уточнила, что, помимо прочего, это включает в себя подготовку прогноза о ситуации в регионах. По ее словам, специалисты регулятора активно сотрудничают с местными органами власти, участвуют в рабочих группах при администрациях регионов. "Мы хотим быть партнерами для регионов в развитии их экономики на базе устойчиво низкой инфляции", – сказала Набиуллина.

После главы Центробанка слово взял один из содокладчиков – глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Парламентарий отметил, что ЦБ в целом добился повышения доверия к своим действиям. Законодатель назвал важнейшей задачей регулятора сохранение стабильно низкого уровня инфляции. "Без этого решение остальных вопросов практически невозможно", – уверен депутат.

Парламентарии задали Набиуллиной интересующие их вопросы. Так, член фракции "Единой России" Дмитрий Сазонов поинтересовался повышением ключевой ставки. Законодатель попросил главу ЦБ рассказать о причинах такого шага.

Набиуллина ответила, что решение о повышении ключевой ставки принималось для недопущения роста инфляции. "Мы не исключаем, что вернемся к циклу снижения ставок в конце 2019 года, если все будет развиваться по нашим прогнозам", – отметила она.





Фракция КПРФ спросила главу Банка России о проблеме пострадавших вкладчиков, потерявших часть депозитов в разорившихся банках. Набиуллина полагает, что к такой ситуации привели действия собственников кредитных учреждений.

Вместе с тем она признала необходимость дальнейшей настройки законодательства в этой сфере. "Нужно повышать законодательную защиту вкладчиков", - сказала Набиуллина и добавила, что ЦБ готов к этой работе.

Напомним, 14 ноября нижняя палата одобрила во втором, основном чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Впервые за последние несколько лет бюджет будет профицитным. Проект главного финансового закона предусматривает в следующем году доходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом, рост – 6,5%. Расходы составят 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей. Таким образом, на следующий год запланирован профицит бюджета почти в два триллиона рублей.

В среду, 21 ноября, депутаты рассмотрят главный финансовый документ страны в третьем, заключительном чтении.