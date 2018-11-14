Бюджет 2019-2021 принят Госдумой во втором чтении

Нижняя палата в ходе пленарного заседания в среду, 14 ноября, приняла во втором, основном чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Главным финансовым документом страны предусмотрены все необходимые средства для достижения целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и в майском указе. Колоссальные средства выделяются на демографию, здравоохранение, образование, жилье и другие приоритетные направления развития страны.

Качественная работа

Как и при обсуждении любого другого нормативно-правового акта, ко второму чтению проекта федерального бюджета был подготовлен ряд поправок. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект к основному чтению был существенно доработан, что говорит о качественной работе над документом.

Председатель нижней палаты уточнил, что всего было внесено почти 700 поправок, из них 462 – кабинетом министров, 200 – депутатами. "Правительственные поправки – это результат совместного труда Госдумы, Совета Федерации и правительства", – сказал Володин.

В свою очередь, председатель профильного думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что нижняя палата при обсуждении проекта бюджета придерживалась двух главных задач: обеспечить распределение средств на реализацию национальных проектов, а также распределить субсидии по регионам. Законодатель отметил, что из поступивших поправок 464 были рекомендованы комитетом к принятию, 187 – к отклонению.





Впервые за последние несколько лет депутаты рассматривают профицитный бюджет. Проект главного финансового закона предусматривает в следующем году доходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом рост – 6,5%. Расходы составят 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей. Таким образом, на следующий год запланирован профицит бюджета в почти два триллиона рублей.

Будет расти и валовой внутренний продукт. В 2019 году он увеличится до 106 триллиона рублей при темпах роста 1,3%. К 2021 году, как ожидается, ВВП достигнет 118,4 триллиона рублей.

Триллионы на нацпроекты

Колоссальное количество средств по проекту бюджета на следующую "трехлетку" будет направлено на реализацию национальных проектов, в которых отражены цели и задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и майском указе. В общей сложности в 2019-2021 годах на нацпроекты будет выделено почти шесть триллионов рублей, сообщил в ходе рассмотрения проекта бюджета во втором чтении Андрей Макаров.





Больше всего средств будет выделено на демографию – более 1,5 триллиона рублей. В следующем году на реализацию задач в этой сфере правительство направит 512 миллиардов рублей, в 2020-м – 522 миллиарда, а в 2021-м – 528. Деньги пойдут на финансовую поддержку семей при рождении детей, создание яслей, поддержку старшего поколения, укрепление общественного здоровья и другие важные цели.

Большие средства будут выделены и на здравоохранение (почти 700 миллиардов рублей), жилье и городскую среду (318 миллиардов), строительство безопасных и качественных дорог, увеличение производительности труда, развитие цифровой экономики, поддержку малого и среднего предпринимательства. Еще одна важная статья расходов – стимулирование экспорта, на что будет выделено 250 миллиардов рублей.

Серьезная поддержка ожидает также образовательную отрасль. Деньги пойдут на создание дополнительных мест в школах, в том числе на селе, ликвидацию третьей смены, рассказал Макаров. Кроме того, будет обновлена инфраструктура, появятся новые студенческие общежития.





Макаров выделил две новые программы, которые нашли отражение в проекте главного финансового закона страны, – поддержка футбола и хоккея. "Это создание искусственных полей, крытых катков, где можно будет готовить спортсменов и обеспечить возможность занятий спортом для всех граждан", – сказал председатель профильного думского комитета. Помощь будет оказана и общественным организациям инвалидов (200 миллионов рублей), а также фонду Доктора Лизы.

Поддержка регионов и сельхозпроизводителей

Серьезные средства направят субъектам Федерации. Только в следующем году объем межбюджетных трансфертов составит более 2,2 триллиона рублей и будет увеличиваться в 2020 и 2021 годах, составив к концу "трехлетки" 2,3 триллиона рублей.

Вячеслав Володин особо отметил, что поправки ко второму чтению предусматривают выделение регионам дополнительно 100 миллиардов рублей дотаций на частичную компенсацию расходов, связанных с повышением зарплат работников бюджетной сферы. "Поправки направлены на повышение качества жизни и социальной защиты людей", – сказал законодатель.

Спикер уточнил, что более 36 миллиардов рублей пойдут на создание мест в школах и детсадах. Еще три миллиарда регионы получат на новые учебные места в сельских школах. "25,6 миллиарда рублей пойдут на оснащение медицинских организаций, оказывающих помощь онкобольным. 1,7 – на создание и развитие фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населенных пунктах, где число жителей не превышает две тысячи человек"", – сказал председатель нижней палаты.

Предусматриваются также меры по стимулированию развития Дальнего Востока. Прежде всего речь идет о субсидировании процентных ставок по кредитам. По словам Андрея Макарова, благодаря бюджетным средствам можно будет обеспечивать кредитные ресурсы по ставке 1%. Он выразил надежду, что это даст стимул запуску новых инвестиционных проектов.





Затронул Макаров и вопрос поддержки производителей сельскохозяйственной техники. Он подчеркнул, что на эти цели будут выделены дополнительные средства.



В свою очередь, Вячеслав Володин, развивая тему поддержки сельского хозяйства, напомнил, что Госдума в июле этого года приняла постановление о выделении сельхозпроизводителям дополнительных средств в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы. Однако, посетовал председатель нижней палаты, к настоящему моменту постановление выполнено лишь частично. По словам спикера, этот вопрос будет рассмотрен в рамках рассмотрения поправок к бюджету на 2018 год.

Роль Трехсторонней комиссии

За время рассмотрения проекта бюджета 2019-2021 значительно выросла роль Трехсторонней комиссии Госдумы, Совета Федерации и правительства, отметил Вячеслав Володин. Законодатель отметил, что ее работа фактически переводится на постоянный режим. "В отличие от предыдущих лет, она будет работать не только ежемесячно, но возможно и чаще", – сказал спикер. Парламентарий подчеркнул, что к ведению комиссии, прежде всего, отнесены вопросы межбюджетных отношений, реализации нацпроектов и госпрограмм.

В целом депутаты намерены активно контролировать исполнение нового бюджета, в особенности реализацию национальных проектов и госпрограмм. Оценку их выполнению будет давать думский комитет по контролю и регламенту, отметил ранее спикер нижней палаты. Инициатива была поддержана первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым.





"Нам необходимо пересмотреть отношение к такому очень важному вопросу, как парламентский контроль за исполнением бюджета. Было бы правильно, чтобы эта работа у нас была выстроена системно", – сказал Володин, подчеркнув, что большие возможности для этого имеются у профильных комитетов нижней палаты. По мнению законодателя, усиление парламентского контроля позволит вести детальный анализ исполнения нацпроектов, повысит ответственность исполнителей и поможет Минфину контролировать исполнение бюджета.

Как принимается бюджет

Проект главного финансового закона страны правительство вносит в Госдуму до 1 октября. Новшество этого года связано с тем, что значительная часть материалов по проекту нового бюджета была представлена в нижнюю палату в цифровом формате. После этого документ направляется в комитеты нижней палаты для внесения замечаний и предложений, а также в Совет Федерации и Счетную палату. Законопроект должен быть рассмотрен в трех чтениях в течение 60 дней.





В рамках первого чтения обсуждается концепция проекта закона, прогноз социально-экономического развития страны, объем ВВП и уровень инфляции, а также направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, объемы доходов и расходов, а также предельный размер внутреннего и внешнего долга. Происходит рассмотрение документа в первом чтении. Также парламентарии обсуждают проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов – пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования.

Во втором чтении рассматриваются текстовая часть проекта главного финансового закона страны и приложения, включая бюджетные ассигнования по направлениям, основные показатели государственного оборонного заказа, перечень субсидий субъектам. На третье, заключительное чтение, законопроект выносится с учетом бюджетных ассигнований, которые были приняты в ходе второго рассмотрения.

Окончательно проект федерального бюджета 2019-2021 должен быть принят Госдумой до 29 ноября этого года. Скорее всего, парламентарии обсудят документ в трех чтениях раньше. Как сообщил ранее Вячеслав Володин, в третьем чтении проект закона может быть вынесен на голосование депутатов 20 ноября.