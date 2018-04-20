Эльвиру Набиуллину пригласят на серьезный разговор

Главу Центробанка Эльвиру Набиуллину планируют пригласить на серьезный разговор в Госдуму. Депутатов беспокоит ситуация с банком "Югра" и еще несколькими финансовыми учреждениями, у которых регулятор отозвал лицензии.

Депутат-единоросс от Тюменской области Николай Брыкин полагает, что вопрос о пострадавших вкладчиках ликвидированных банков принял общероссийский масштаб. "Я вижу, насколько остро стоят проблемы у вкладчиков "Югры". Претензий к банку изначально не было, но через некоторое время у него отозвали лицензию. Это нонсенс", – сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Брыкин и добавил, что надзорные органы должны жестче следить за действиями Центробанка и АСВ на предмет нарушения прав вкладчиков.

По его мнению, Центробанк неохотно идет на контакт как с депутатами, так и с пострадавшими вкладчиками. Депутат сообщил, что совместно с парламентариями от Уральского федерального округа, он готовит материалы по ситуации с "Югрой", которые помогут разобраться с проблемой, и, возможно, станут поводом для того, чтобы вызвать председателя Эльвиру Набиуллину на жесткий и подробный разговор в Госдуму.

Также депутаты отправили в Генпрокуратуру протокольное поручение с просьбой проверить действия введенной в "Югру" в июле прошлого года временной администрации на предмет нарушения прав вкладчиков. Поводом послужили многочисленные обращения вкладчиков "Югры" к депутатам с жалобами на регулятора и подконтрольное нему Агентство по страхованию вкладов.

По словам Брыкина, таких жалоб насчитывается около 35 тысяч. Депутат напомнил, что на проблемы клиентов банков с отозванной лицензией обратил внимание президент России Владимир Путин, призвавший разработать механизм защиты собственности вкладчиков.

Напомним, временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" 10 июля 2017 года. На тот момент капитал банка составлял 33 миллиарда рублей. Спустя 18 дней у "Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.