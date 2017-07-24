Украине предрекли атомный кризис

Число нештатных ситуаций на украинских атомных электростанциях за последние годы возросло многократно. Киев предпочитает закрывать глаза на истинное положение дел, ставя политические интересы выше экономической и даже ядерной безопасности. Специалисты предупреждают: АЭС выработали свой ресурс, их остановка и последующий энергетический коллапс не за горами.

Украинские АЭС эксплуатируются на износ. Срок действия большинства реакторов давно исчерпал все мыслимые лимиты, и работают они в режиме внезапной остановки – не исключено, что аварийной. Чернобыльская катастрофа 1986 года, похоже, не пример для политического руководства Украины, которое не задумывается о необходимости финансовых вложений и модернизации атомной энергетики.

Впрочем, задумываться особо не о чем: Киев просто не в состоянии выделять деньги на безопасное развитие атомной энергетической отрасли. И действуют власти по следующему принципу: пока работает станция, из нее нужно извлекать выгоду, а что будет дальше – никому не интересно. Это очень схоже с общей политикой нынешней Украины, которая бросается в сиюминутные авантюры в виде запрашивания западных кредитов и разрушения экономических связей с соседями, отмечают эксперты.

"Современная Украина любит озвучивать свои проблемы исключительно с целью привлечения денег на их ликвидацию. А с аварийным состоянием АЭС это вообще выгодная тема, под которую можно запросить не кредиты, а прямые вливания. В Европе хорошо помнят Чернобыльскую трагедию и не хотят ее повторения, прекрасно понимая, что Украина не способна самостоятельно решить эту проблему. Но здесь не стоит особенно обольщаться по той причине, что ситуацию на Украине, в том числе в ядерной области, контролируют США, а не Европа", – отметил профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский.

Однако США едва ли беспокоятся о безопасности украинских станций. Резоны вашингтонской администрации лежат в другой плоскости. Мир испытывает дефицит ядерного топлива, не составляют исключения и Штаты, где находится самое большое количество атомных энергоблоков – 100 из 400 существующих.

Американцы стараются изыскивать резервы за счет третьих стран. Даже ситуацию после аварии на японской "Фукусиме" использовали с выгодой – продавили через МАГАТЭ закрытие всех АЭС в Стране восходящего солнца. Тогда дефицит урана был на некоторое время ликвидирован, но Япония добилась решения о перезапуске ядерной энергетики. Остановка всех реакторов для высвобождения источников энергии не исключена и на Украине, приводит мнение эксперта телеканал "Звезда".

Тем временем Киев продолжает руководствоваться популярным у украинской администрации принципом "Назло бабушке отморожу уши". Чтобы выйти из атомного кризиса, достаточно было бы использовать высоконадежные (и, что немаловажно, совместимые с украинскими АЭС) российские реакторы. И российское топливо, которое дешевле закупаемого в США. Однако у Киева политические соображения и лозунг "Ничего российского!" превыше всего.

Четыре украинские атомные электростанции – "Запорожская", "Ровенская", "Хмельницкая" и "Южно-Украинская" – эксплуатируют 15 энергоблоков, построенных еще в советские времена. Теоретически они могут продолжать свою деятельность, но без модернизации гарантировать их безопасность никто не возьмется.