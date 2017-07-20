Испуганный Лукашенко ищет спасения в Киеве

Глава Белоруссии Александр Лукашенко опасается растущего влияния России у себя в стране, поэтому ищет противовес Москве на Украине и в западных странах. Такое мнение высказал лидер партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский.

По словам политика, война в Донбассе не на шутку напугала Минск. "Думаю, Александр Лукашенко понимает, какую опасность для него представляет Кремль. Этот фактор определяет его движение в сторону Запада и Украины, потому что так он пытается компенсировать влияние РФ на Беларусь", – заявил он в интервью сайту "Народная правда".

Вместе с тем Рымашевский подчеркнул, что Лукашенко сам создал ситуацию зависимости Минска от Москвы своей прежней экономической политикой. "Он видел себя в роли лидера Союзного государства Белоруссии и РФ. Ему казалось это реальным, он выжимал белорусский язык из государственных учреждений. И сейчас никаких шансов закрепиться на российском политическом поле у него нет, он это понимает", – добавил политический деятель.

В условиях кризиса Москва требует от Минска более тесных и союзнических отношений, продолжает Рымашевский, чего Лукашенко сильно опасается, поэтому и ищет поддержки на Украине и в других государствах. "Визиты Лукашенко в Украину надо понимать именно в этом контексте", – резюмировал он.





Среди заявленных тем для обсуждения между Порошенко и Лукашенко значатся экономика и война в Донбассе. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии, в Минске готовят новые идеи для оживления процесса урегулирования. Эксперты уверены: в ходе визита в Киев белорусский лидер постарается опять заработать политические очки в роли миротворца на востоке Украины.

В последний раз Порошенко и Лукашенко встречались в апреле этого года по случаю мероприятий, посвященных годовщине трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. В ходе встречи оба лидера обменивались любезностями, делая одно другого пафоснее заявления о "дружбе и братстве". "Я подчеркиваю, получил твердое заверение от президента Белоруссии. Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины", – сказал глава украинского государства.





Стоит отметить, что подобные дружелюбные реверансы в сторону нынешних властей Незалежной президент Белоруссии делает уже не первый раз. Так, в январе этого года Лукашенко назвал происходящее сейчас в Донбассе "борьбой Украины за свою независимость". "Все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый", – заявил Лукашенко.

