Россия заплатила ООН больше $77 млн

Россия перевела в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций 77 888 309 долларов в качестве ежегодного взноса, передает РИА ФАН. Размер выплаты определяется исходя из среднего показателя ВВП страны за десять лет с учетом внешней задолженности и дохода на душу населения.
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