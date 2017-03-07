Россия заплатила ООН больше $77 млн

Россия перевела в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций 77 888 309 долларов в качестве ежегодного взноса, передает РИА ФАН. Размер выплаты определяется исходя из среднего показателя ВВП страны за десять лет с учетом внешней задолженности и дохода на душу населения.