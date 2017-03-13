Брошенный Трампом Афганистан просит Россию о помощи
"Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть точным – 124. Назову некоторые из них: тоннель "Саланг", хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод "Джангалак", а также электростанция в городе Пули-Хумри", – пояснил атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммад Касем.
По словам дипломата, вопросы восстановления объектов в стране уже обсуждались. Посол Афганистана в Москве Абдул Кочай 3 марта провел встречу со статс-секретарем – замминистра энергетики России и сопредседателем российско-афганской торгово-экономической комиссии Юрием Сентюриным. "Мы очень хотим, чтобы российские компании участвовали в тендерах и побеждали", – подчеркнул Касем.
В республике уже работают несколько российских компаний, еще около 30 фирм готовы к инвестициям. "Президент Афганистана Ашраф Гани поддерживает усиление российского экономического присутствия. Для этого создан Высший экономический совет, который возглавляет президент нашей страны", – рассказал дипломат. Процесс укрепления экономических отношений уже идет, пишет газета "Известия".
Напомним, что 9 марта посол Абдул Кочай обратился к российскому бизнесу с призывом инвестировать в Афганистан. Он попросил специалистов помочь в восстановлении инфраструктуры страны.
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