Брошенный Трампом Афганистан просит Россию о помощи

Афганистан ищет новых партнеров из-за отсутствия интереса к региону у президента США Дональда Трампа. Кабул уже попросил Москву оказать поддержку экономике страны и предложил вложиться в 124 объекта.

"Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть точным – 124. Назову некоторые из них: тоннель "Саланг", хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод "Джангалак", а также электростанция в городе Пули-Хумри", – пояснил атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммад Касем.

По словам дипломата, вопросы восстановления объектов в стране уже обсуждались. Посол Афганистана в Москве Абдул Кочай 3 марта провел встречу со статс-секретарем – замминистра энергетики России и сопредседателем российско-афганской торгово-экономической комиссии Юрием Сентюриным. "Мы очень хотим, чтобы российские компании участвовали в тендерах и побеждали", – подчеркнул Касем.

В республике уже работают несколько российских компаний, еще около 30 фирм готовы к инвестициям. "Президент Афганистана Ашраф Гани поддерживает усиление российского экономического присутствия. Для этого создан Высший экономический совет, который возглавляет президент нашей страны", – рассказал дипломат. Процесс укрепления экономических отношений уже идет, пишет газета "Известия".

Напомним, что 9 марта посол Абдул Кочай обратился к российскому бизнесу с призывом инвестировать в Афганистан. Он попросил специалистов помочь в восстановлении инфраструктуры страны.