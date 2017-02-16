Порошенко приравнял Украину к Афганистану

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не отказал себя в удовольствии обвинить Россию во всех смертных грехах. На этот раз глава государства раскритиковал Москву за начавшуюся в 1979 году Афганскую войну, сравнив тогдашнюю ситуацию в этой стране с положением современной Украины.

В ходе своего выступления на собрании, посвященному Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, Порошенко заявил, что Украина стала жертвой России, как в свое время Афганистан. "И я уверен, что точку ставить оснований нет. К сожалению, история нас учит, что это лишь запятая", – пустился в рассуждения глава украинского государства.

При этом он заявил, что якобы четверть погибших в Афганской войне советских солдат были украинцами. "Среди воинов, прошедших огненное горнило Афганистана, более 160 000 наших земляков. Хочу подчеркнуть, что почти каждый четвёртый среди погибших есть украинец. Это более 3300 человек", – заявил Порошенко. К сожалению, украинский президент в ходе своего выступления не посчитал нужным рассказать о том, сколько украинских солдат погибли за время война в Донбассе, вина за развязывание которой лежит на нем и его политических соратниках.





Кроме того, во время своего выступления Порошенко заявил, что третья годовщина событий на Майдане может быть использована различными политическими силами внутри страны. "Не достигнув успеха в открытом противостоянии с нашими вооруженными силами, враг сейчас пытается расшатать ситуацию в государстве изнутри", – заявил он.

При этом глава государства отметил большое количество призывов к акциям протеста против политики правительства, распространяемых в социальных сетях. По его мнению, это является не чем иным, как попыткой ведения "подрывной деятельности" против страны.

