Порошенко растерял главную гордость Украины

В период правления Петра Порошенко украинская экономика стремительно идет на спад. Даже главная национальная гордость страны – сало – успела подорожать за текущий год в два раза.

По словам экспертов, цены на сало увеличились больше, чем на свинину, из которой его получают. Так, по данным Госстата, в середине ноября за килограмм продукта в среднем просили 68,11 гривны, что на 68% больше, чем в начале года.

При этом свинина за тот же период прибавила в цене всего 28%, пишет украинское издание "Вести". В отдельных регионах стоимость сала выросла более чем на 100% – например, в Одесской и Николаевской областях. Абсолютным рекордсменом по цене продукта стал Киев. Там сейчас за него просят 125 гривен.

По мнению специалистов, стремительный рост цен на сало объясняется двумя факторами. С одной стороны, на это лакомство увеличивается спрос, с другой – сокращается его производство.

Такая ситуация сложилась из-за общего падения доходов украинцев. Дело в том, что производство сала обеспечивается средствами домашних хозяйств. Однако в этом году многим украинцем оказалось не по карману держать свиней – кормить их просто нечем.

По мнению экспертов, в ближайшие два года главный национальный продукт Украины вовсе может стать дефицитным. Специалисты отмечают, что поголовье свиней стремительно сокращается и в ближайшее время расти не будет.