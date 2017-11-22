Набитые карманы Порошенко взбудоражили украинцев

Пользователи соцсетей гадают – что президент Украины Петр Порошенко носит в карманах. Под намокшим плащом кто-то разглядел колоду карт, а другие – пачки денег.

Во время рабочего визита главы Украины в Днепропетровскую область ему не повезло с погодой: пошел сильный дождь и Петр Порошенко промок до нитки. Намокший плащ прилип к нему и стал причиной для обсуждений в социальных сетях.

"Извините, а это у Главнокомандующего бронежилет, или просто бабки по карманам распихал?" – написал у себя на странице в Facebook телеведущий Александр Дубинский. Сразу же посыпались комментарии: одни увидели по очертаниям универсальное зарядное устройство, кто-то – корсет для похудения, некоторые утверждают, что это, скорее всего - кошелек и смартфон.

Были и неожиданные варианты – шоколадки Рошен, фляга с алкоголем, колода игральных карт.

Один из комментаторов написал, что сквозь мокрый плащ просвечивают кубики пресса и грудные мышцы. Также есть версия, что у президента через одежду проступают очертания бронежилета.

И Порошенко еле сгибается, тужится, одежда топорщится. тяжко ему. Бронежилетов три штуки нацепил? pic.twitter.com/2HKUX1WtF7 — Просто ❤️ Мила (@ProstoMilochka) 7 июля 2014 г.

Надо отметить, что за своим гардеробом Петр Порошенко следит не всегда. Складывается впечатление, что в администрации президента нет ответственного за эту сферу.

А еще Трамп просил Пенса перед встречей с ним погладить костюм Порошенко и, если надо, заштовать его носки, — Tamara Puzanova (@nuichto5) 20 июня 2017 г.

В июне этого года Порошенко высмеяли за мятый пиджак, в котором он пришел на встречу с президентом США Дональдом Трампом.