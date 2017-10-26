Порошенко бросил украинцев на произвол судьбы

По мере приближения зимы растет градус ненависти к власти со стороны населения Незалежной. Государство перестало выполнять свои функции, бросив людей на произвол судьбы, заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

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Эксперт раскритиковал фанатичное стремление руководства Украины к евроинтеграции. "У нас до сих пор нет понимания, что мы не в Европе, где минус пять градусов считается холодной зимой и надо включать отопление", – заявил он.

Глядя на реформы последних лет и уничтожение экономики и социальной сферы страны, Землянский делает неутешительный вывод: власти устранились от выполнения функций по обеспечению жизнедеятельности населения, оставив людей бороться за выживание.

Руководство Незалежной отказалось от проведения разумной тарифной политики, ценообразования на товары первостепенной важности, продукты, а также от поддержки здравоохранения, уверен специалист. "Я понял одно: то, что было бесплатным, станет платным, то, что было платным, станет дороже", – сказал Землянский.

По его словам, украинцам следует ждать дальнейшего удорожания товаров и услуг. "Будет значительно дороже", – резюмировал эксперт.





Власти страны во главе с президентом Петром Порошенко на протяжении последних лет проводят крайне болезненные для экономики и населения реформы. В Киеве постоянно заявляют, что украинцам нужно потерпеть, а потом их якобы ждет царство изобилия. Однако снижающаяся заработная плата, растущие тарифы на коммунальные услуги и рвущиеся вверх цены на продукты заставляют снять розовые очки даже самых наивных и легковерных граждан.

И пока одни познают сущность постмайданного руководства, другие уже поняли: ничего хорошего при Порошенко и его соратниках Украину не ждет. Таких прозревших довольно много – 35% населения страны, если верить недавнему исследованию социологической группы "Рейтинг". Эксперты отметили, что за год количество желающих покинуть страну победившего Майдана увеличилось на 5%.





Большинство потенциальных мигрантов (64%) стремятся за границу, чтобы улучшить условия жизни. При этом 34% мечтают обеспечить будущее своим детям, а 23% – найти работу. Оставшиеся 12 и 8% хотят покинуть родину из-за невозможности получить хорошее образование и недостаточного уровня безопасности соответственно.

Схожие данные приводят специалисты из Киевского международного института социологии. Согласно их исследованию, 87% украинцев считают, что экономика страны находится в катастрофическом состоянии.

