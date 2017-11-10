Раскрыт размер нищенской зарплаты Порошенко

Петр Порошенко получает около тысячи долларов в месяц. Отчет о зарплате украинского лидера опубликовала администрация президента.

Зарплата президента Украины в октябре составила 28 тысяч гривен – это около тысячи долларов в американской валюте. Администрация Петра Порошенко, опубликовавшая отчет, отметила, что с главы государства удерживают налог на доходы физических лиц и военный сбор – 5 460 гривен, или 200 долларов.

Подчеркивается, что украинский президент всю свою зарплату перечисляет на благотворительные цели. Что, в общем-то, неудивительно: Порошенко занимает одно из первых мест в списке самых богатых людей Незалежной. В рейтинге, составленном в октябре украинским изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital, он оказался на пятой строчке, передает РИА Новости.

Первый в списке – бизнесмен Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в 6,9 миллиарда долларов. Причем Ахметов лидировал и в прошлом году – но тогда его капитал составлял "всего" 4,1 миллиарда долларов.

На втором месте – бизнесмен Виктор Пинчук, его состояние оценивают в 1,4 миллиарда долларов. Третье место – у бизнесмена Константина Жеваго. Четвертым стал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский с капиталом 1,2 миллиарда долларов.

Владелец кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко со своим миллиардом долларов оказался на пятой позиции. В прошлом году украинский президент был на четвертом месте с состоянием в 949 миллионов долларов. А задекларировал он доход в миллион гривен.

Шестое место – также с миллиардом долларов – занял украинский бизнесмен, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский. Далее следуют Геннадий Боголюбов с активами в 763 миллиона и владелец финансово-промышленной группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ – те же 763 миллиона долларов. Замыкают десятку лидеров супруги Александр и Галина Гереги. Состояние владельцев сети строительных гипермаркетов – 688 миллионов.