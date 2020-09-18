В США умер автор "Фореста Гампа"

В городе Фэрхоп в штате Алабама в возрасте 77 лет ушел из жизни писатель Уинстон Грум, передает сайт VSE42.RU. Он прославился благодаря книге "Форест Гамп", по которой в 1994 году был снят оскораносный одноименный фильм.
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