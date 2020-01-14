Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино

Очень долгое время журналисты пытались выяснить имя жертвы, которая чуть не стала причиной краха карьеры звезды футбола, пока Захия Дехар, а именно так зовут девушку, сама не дала откровенное интервью. Как оказалось, девушка была подарком Рибери на его 26-летие, плюс он дополнительно заплатил несколько тысяч евро, чтобы Захия прилетела в Мюнхен. В то время эффектная девушка трудилась в весьма дорогом публичном доме Cafe Zaman, который пользовался большой популярностью среди французской элиты.
Захия призналась, что является чуть ли не штатной девушкой по вызову ряда известных футболистов, таких как Карим Бензема, Хатем Бен Арфа и Сидней Гову. Сами футболисты признали сексуальную связь с Дехар, однако оговорились, что о несовершеннолетии проститутки не были в курсе. Общественность недоумевала, что же есть в этой девушке, ради встречи с которой известные мужчины буквально сходили с ума и готовы были отдать "последнее".
На момент совершеннолетия девушка возглавляла список самых дорогих моделей эскорт-услуг, а после скандала в СМИ на нее обратили внимание звезды мировой моды, в том числе Карл Лагерфельд и Жан-Поль Готье.
За истекшие 10 лет Захия добилась многого. У нее своя линия одежды и нижнего белья. Она ведет свое шоу, выступает в качестве модели, пишет сценарии, снимается в кино. В 2019 она вдохновила режиссера Ребекку Злотовски на фильм "Мое прекрасное лето с Софи", в котором она выступила в качестве соавтора сценария и сыграла главную роль. И здесь ей сопутствовал успех: фильм завоевал главный приз в программе "Двухнедельник режиссеров" на Каннском кинофестивале, удостоился восторженных оценок кинокритиков, был тепло принят простыми зрителями. Со слов Злотовски, в момент первого знакомства она была поражена необычайной элегантной манерой речи эскортницы, ее поведением и внешним видом этакой европейской гейши – покорной, молчаливой, утонченной.
Оценить фильм "Мое прекрасное лето с Софи" российский зритель сможет уже в этот уик-энд, он стартует в кинотеатрах с 16 января.
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