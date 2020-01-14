Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино

В 2010 году весь мир обсуждал внезапно разразившийся скандал с участием главных французских футболистов во главе с Франком Рибери. В прессе всплыла информация, что известный футболист сборной Франции и ФК "Бавария" был замечен в интимной связи с несовершеннолетней девочкой.

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