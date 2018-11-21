Скончался известный певец Михайлов

21 ноября умер оперный певец Максим Михайлов. Артисту было 56 лет.

"Сегодня ушел из жизни выдающийся певец Макcим Михайлов", – цитирует пресс-службу Большого театра, где работал Народный артист Чувашской Республики, ТАСС. Дата и место прощания и похорон станут известны позднее.

Михайлов родился 13 мая 1962 года. В Большом театре он работал с 1987 года. Он исполнял басовые партии в операх "Князь Игорь" Бородина, "Борис Годунов" Мусоргского, "Евгений Онегин" Чайковского и других.

Знали и любили российского певца и ценители оперы других стран. Максим Михайлов покорил зрителей Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Милана и других городов мира. Также Михайлов удачно ставил оперные спектакли в качестве режиссера.

Примечательно, что его дед, Максим Дормидонтович Михайлов, также был солистом Большого театра. Певец служил в нем с 1932 по 1956 год и удостоился двух Сталинских премий первой степени. Спел в 25 операх русских и зарубежных авторов.