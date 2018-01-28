У умершей в 37 лет от рака режиссера остались пятеро детей
Судя по всему, о страшной болезни широкой публике до последнего не было известно. Печальной новостью поделился на своей странице в социальной сети Facebook кинокритик Андрей Плахов.
Друзья режиссера тут же начали выражать соболезнования в связи со случившемся. "Машка была первой, кого я увидела во ВГИКе, ей было тогда лет 16. И мне было все в ней удивительно, я никак не могла поверить, что такие люди бывают. Такая юная и уже такая мудрая", – пишет Наталья Макарова.
О личной жизни Саакян известно не так много. Она была матерью пятерых детей. Муж режиссера – американец армянского происхождения.
Как писали Dni.Ru, Саакян успела снять всего пять картин – "Прощание" (короткометражка), "Маяк", "Это не я", "Энтропия", "Чеснок, лук и перец". Ее первая работа была удостоена внимания сразу на нескольких крупных международных фестивалях.
За столь короткую карьеру ей удалось получить две награды. Саакян завоевала приз союза армянских кинематографистов за фильм "Маяк" и национальную кинопремию Армении "Айак" за ленту "Это не я".
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