У умершей в 37 лет от рака режиссера остались пятеро детей

Скоропостижная кончина режиссера Марии Саакян стала настоящим ударом для мира российского кино. Стало известно, что без матери остались пятеро детей.

Судя по всему, о страшной болезни широкой публике до последнего не было известно. Печальной новостью поделился на своей странице в социальной сети Facebook кинокритик Андрей Плахов.

Друзья режиссера тут же начали выражать соболезнования в связи со случившемся. "Машка была первой, кого я увидела во ВГИКе, ей было тогда лет 16. И мне было все в ней удивительно, я никак не могла поверить, что такие люди бывают. Такая юная и уже такая мудрая", – пишет Наталья Макарова.

О личной жизни Саакян известно не так много. Она была матерью пятерых детей. Муж режиссера – американец армянского происхождения.

Как писали Dni.Ru, Саакян успела снять всего пять картин – "Прощание" (короткометражка), "Маяк", "Это не я", "Энтропия", "Чеснок, лук и перец". Ее первая работа была удостоена внимания сразу на нескольких крупных международных фестивалях.

За столь короткую карьеру ей удалось получить две награды. Саакян завоевала приз союза армянских кинематографистов за фильм "Маяк" и национальную кинопремию Армении "Айак" за ленту "Это не я".