Новый клип Агутина возмутил его поклонников

На днях певец Леонид Агутин впервые за долгое время представил свой новый клип на песню "Самба". Ролик вызвал крайне неоднозначную реакцию среди поклонников его творчества.

Четырехминутный клип Агутина, снятый в ретро-стиле, получился очень легким и летним. В центре сюжета ролика – любовный треугольник, в который неожиданно попадают трое молодых людей.

Многие поклонники с восторгом отреагировали на видео, подчеркнув, что это настоящий мини-фильм, очень трогательный и с прекрасной игрой актеров. Некоторые пользователи даже признались, что прослезились в конце клипа.

Также многим фанатам Агутина пришлась по вкусу и песня "Самба" – они подчеркнули, что видеоряд и музыка идеально подходят друг другу. Однако нашлись и те, у кого творение певца вызвало отрицательные эмоции.

Так, многие комментаторы подчеркнули, что песня очень тривиальна и похожие мотивы встречаются во всех песнях Агутина. "Напоминает "Все еще вернется" и другие.... – все песни на один мотив. За столько лет ничего нового ....﻿", "Мотивы самбы всегда приятны и всегда только положительны. Всегда хочется улыбнуться)) Но вторичность очень чувствуется в песне. Все это слышали тыщу раз. Нет здесь Леонида", – написали поклонники певца (стиль и орфография авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.)

Некоторых фанатов певца возмутило то, что клип снят в советском стиле, который совсем не подходит песне с латиноамериканскими ритмами. "И все равно какой-то диссонанс чувствуется, советские моряки, Крым...и самба. Снимать такое надо было как минимум в Портофино. Тоже самое, как снять клип на песню Трава у дома в... Аргентине", "Я бы не брал старое время. А наоборот взял наше время, те же велосипеды, пляж, костры, кайты. бумбоксы с айфонами которые разрывает самба... что то такое. Без мажоров конечно и феррари. Что то простое, но современное", – выразили свое мнение пользователи.