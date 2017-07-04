Первый канал поймали на обмане

Первый канал пытается привлечь новую аудиторию для политического ток-шоу "Время покажет" с помощью интернет-ботов. В результате в телеэфир выдаются сотни сообщений из Twitter.

Ведущие передачи Екатерина Стриженова и Анатолий Кузичев 20 июня объявили в прямом эфире о начале эксперимента. Он предполагает интерактив – общение зрителей с гостями студии и самими ведущими с помощью Twitter.

Однако выяснилось, что большинство сообщений в адрес аккаунта шоу @Vremya_Pokazhet, отправляют пользователи Twitter, крайне похожие на ботов, сообщают "Ведомости". Были проверены около 40 аккаунтов Twitter, чьи сообщения показали в эфире 30 июня.

Оказалось, что большинство из них действительно зарегистрированы в июне этого года, у таких пользователей минимальное количество подписок и твитов. Примечательно, что у очень многих из них все твиты – только сообщения для @Vremya_Pokazhet.

При этом среди таких аккаунтов обнаружены не только россияне, но и пользователи, которые якобы живут на Украине, в Германии и ОАЭ. Имитируя реальных людей, боты комментировали не только тему выпуска, но и обстановку в студии.

Кроме того, аккаунт @Vremya_Pokazhet, созданный 5 июня, уже набрал около 9600 читателей. Среди первых ста 52 очень похожи на ботов. "Использование ботов ни в коем случае не является политикой компании", – заявил представитель "Первого канала". По его словам, компания будет разбираться в ситуации.