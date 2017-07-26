Где пройдет "Евровидение-2018"

Организаторы "Евровидения" назвали наконец город, в котором пройдет конкурс в следующем году. Также определены даты полуфиналов и финала песенного состязания.

Как следует из сообщения организаторов шоу в Twitter, 63-е "Евровидение" состоится в Лисабоне. В опубликованном презентационном ролике длительностью чуть больше минуты также показаны главные достопримечательности португальской столицы.

Также определены главные даты конкурса. Первый полуфинал состязания пройдет 8 мая, второй – 10 мая, а финальный этап состоится 12 мая 2018 года.

Напомним, в этом году конкурс "Евровидение" прошел в Киеве. Победителем стал представитель Португалии Салвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois, которая набрала рекордное количество баллов – 758.

Отметим, Португалия 49 раз принимала участие в состязании, но без особого успеха. После победы португальский национальный вещатель RTP провел конкурс среди городов, которые могут претендовать на предоставление площадки мероприятию.

Помимо Лиссабона, в нем приняли участие Гондомар, Санта-Мария-да-Фейра и Брага. Города посетили технические комиссии, которые оценили готовность каждого провести состязание в 2018 году.