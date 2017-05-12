Олег Меньшиков: Нужно уйти из театра

Народный артист России Олег Меньшиков в 2012 году занял пост художественного руководителя Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой. Что изменилось в мировоззрении популярного актера за эти пять лет?

Как рассказал Олег в интервью изданию РИА Новости, новая должность потребовала от него немало внутренней дисциплины. "Самым сложным было перестроить себя, свою внутреннюю жизнь, потому что до этого я жил в определенном графике, достаточно свободном, который диктовал только сам себе", – пояснил он.

Возглавив старейший театр столицы, Меньшиков в первую очередь убрал из репертуара 20 спектаклей из 24. Не спровоцировало ил это конфликтов внутри коллектива? Об этом история умалчивает. Олег Евгеньевич убежден: в большинстве случаев не стоит принимать близко к сердцу подобные вещи.

"Обращать внимание на то, как к тебе относится труппа, не имеет никакого смысла", – подчеркнул он.

Будучи человеком "старой закалки", он, тем не менее, является приверженцем "западной" театральной школы. Ситуация, когда тысячи людей получают театральное образование, а устраиваются лишь единицы действительно как никогда актуальна для нашей страны. "Вместе с театральным специальным обучением нужно ввести профессиональное обучение, чтобы артист учился параллельно еще на кого угодно, у него должна быть в запасе еще какая-то профессия", – рассуждает Меньшиков.

Несмотря на столь жесткий подход к проблеме образования, руководитель театра Ермоловой считает, что киноискусство и сцена... несовместимы. Так, Олег Евгеньевич никогда не мечтал стать кинорежиссером. "Я считаю, чтобы снимать кино, нужно уйти из театра, если быть честным, года на полтора", – заявил он.

Сегодня театр им. М.Н. Ермоловой – это не только любимая москвичами сцена, но и некая экспериментальная площадка. Так, 1 июня состоится премьера необычного проекта "Кино на сцене".

"Собираются люди, достаточно известные на сцене театра, перед ними стоят пюпитры, они сидят на стульях и читают сценарий какого-нибудь очень известного, в данном случае, советского кино", – поделился Олег с корреспондентом РИА Новости. Он подчеркнул, что предварительно участники спектакля не репетируют, это будет своеобразный экспромт.

"Всё. Те, кто пришли, они это увидят, больше этого не увидит никто и никогда", – предупредил худрук театра им. М.Н. Ермоловой.