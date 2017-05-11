Ансамбль имени Александрова отправляется в турне после трагедии

Сегодня, 11 мая, легендарный ансамбль имени Александрова отправляется на гастроли по городам Чехии, Словакии и Венгрии. Столь длительное турне музыкантов организовано впервые после декабрьской авикатастрофы, унесшей десятки жизней участников коллектива.

Как сообщают РИА Новости, культовый российский ансамбль песни и пляски выступит на сценах нескольких городов Словакии и Чехии, а также в Будапеште. Об этом журналистам издания рассказал популярный чешский искусствовед и неизменный ведущий концертов ансамбля имени Александрова на территории Чехии Йиржи Клапка.

В настоящее время 118 участников ансамбля уже прибыли в Прагу. Среди них есть и любимец чешской публики – "мистер Калинка" Вадим Ананьев. В связи с тем, что у него родился сын, молодой мужчина в последний момент отказался от полета в Сирию 25 декабря.

На гастроли также прибыли новички коллектива. Баритон Максим Маклаков, бас Илья Рыбалкин и еще более десяти певцов – все они надеются завоевать уважение и любовь местной публики. К слову, в Чехии участников ансамбля издавна ласково называют не иначе как "александровцы".

Конкурс на пополнение состава ансамбля был организован в январе этого года и представлял собой более чем масштабное мероприятие. Как рассказали новички ансамбля имени Александров, на место в коллективе претендовало не менее двух тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет. "Для нас, оперных певцов, сложность конкурса состояла, например, в том, что мы должны были продемонстрировать членам жюри свое мастерство не в ходе привычных двух-трех часов, которые длится опера, а всего лишь за те три-четыре минуты, которые уходят на исполнение народной песни или романса", – цитирует Рыбалкина издание РИА Новости.

Гастроли стартуют 11 мая в городе Злине на востоке республики, а завершатся в Пльзене. Всего за 24 дня ансамбль песни и пляски выступит в 20 городах.

Уже к началу февраля состав легендарного коллектива был полностью восполнен. 16 февраля ансамбль представил свою новую программу на сцене Центрального академического театра российской армии, а в начале апреля музыканты выехали за границу, выступив в Стамбуле.