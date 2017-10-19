Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
"Бессовестно оклеветав царя, Учитель косвенно поддержал решение Свердлова и Ленина о казни царской семьи. Не дай Бог кому-нибудь иметь такого учителя!" – цитирует Ливанова "Интерфакс-Религия".
По всей видимости, сам актер "Матильду" не смотрел, но в ее оценке целиком и полностью доверяет мнению уважаемых им людей. "Почему я не должен верить мнению Поклонской? Если мне уважаемые люди говорят, что в этом ресторане подают дерьмо, надо ли мне идти туда и лично отведать дерьма?" – заявил он.
По мнению референтной группы Ливанова, в своем фильме Учитель выставил "страдальца и мученика" царя Николая II в оскорбительном виде. "Его фильм – плевок и в православие. Кажется, Бисмарк сказал, что Россию можно победить, только победив православие", – добавил актер.
Ливанов также заявил, что роль Николая II исполнил иностранец только потому, что российские актеры отказались сниматься в "Матильде". Народный артист выразил возмущение по поводу того, что Учитель снял картину на деньги налогоплательщиков.
Ливанов считает, что скандал вокруг фильма "Матильда" связан не с тем, каковы его художественные достоинства или недостатки. "Возмущение вызывает беспардонное копание в теме, болезненной для русского сознания и русской истории", – подчеркнул он.
Напомним, фильм Алексея Учителя о любовной связи Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской вызвал шумиху в обществе еще задолго до выхода на большие экраны. Главным противником картины выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила, что он оскорбляет чувства верующих.
Смерть мужа просто сокрушила Ксению
Любимая Виталина продала три квартиры актера
В Харькове внедорожник влетел в толпу людей
Актер кричал на всю квартиру