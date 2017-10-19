Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II

Народный артист России Василий Ливанов прокомментировал скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". По мнению актера, решившись на такую картину, режиссер косвенно поддержал решение о казни царя Николая II.

"Бессовестно оклеветав царя, Учитель косвенно поддержал решение Свердлова и Ленина о казни царской семьи. Не дай Бог кому-нибудь иметь такого учителя!" – цитирует Ливанова "Интерфакс-Религия".

По всей видимости, сам актер "Матильду" не смотрел, но в ее оценке целиком и полностью доверяет мнению уважаемых им людей. "Почему я не должен верить мнению Поклонской? Если мне уважаемые люди говорят, что в этом ресторане подают дерьмо, надо ли мне идти туда и лично отведать дерьма?" – заявил он.

По мнению референтной группы Ливанова, в своем фильме Учитель выставил "страдальца и мученика" царя Николая II в оскорбительном виде. "Его фильм – плевок и в православие. Кажется, Бисмарк сказал, что Россию можно победить, только победив православие", – добавил актер.

Ливанов также заявил, что роль Николая II исполнил иностранец только потому, что российские актеры отказались сниматься в "Матильде". Народный артист выразил возмущение по поводу того, что Учитель снял картину на деньги налогоплательщиков.

Ливанов считает, что скандал вокруг фильма "Матильда" связан не с тем, каковы его художественные достоинства или недостатки. "Возмущение вызывает беспардонное копание в теме, болезненной для русского сознания и русской истории", – подчеркнул он.

Напомним, фильм Алексея Учителя о любовной связи Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской вызвал шумиху в обществе еще задолго до выхода на большие экраны. Главным противником картины выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила, что он оскорбляет чувства верующих.