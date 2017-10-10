Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию

Немецкий актер Ларс Айдингер отказывается приезжать в Россию на премьеру фильма "Матильда". Он опасается за свою жизнь.

"Я боюсь, что кто-то причинит мне вред или нападет на меня", – рассказал актер, сыгравший Николая II. Айдингер заявил, что на его решение сильно повлияли акты агрессии, направленные против создателя "Матильды". "Уже были нападения на режиссера Алексея Учителя, кто-то бросил коктейль Молотова в его студию", – сказал он. Актер жалеет, что не сможет приехать на премьеру. "Это разбивает мне сердце, что я не могу поехать в Россию", - отметил он.

Кроме того, артист обеспокоен судьбой съемочной группы, участники которой в отличие от него живут в России. "Я все еще могу избежать опасности, оставаясь в Германии, но люди, которые работают в России, каждый день сталкиваются с этими опасениями", – сказал Айдингер. В интервью DPA он отметил, что не понимает причины такой откровенной враждебности. "Для меня эта ненависть полностью несоразмерна и иррациональна", – подчеркнул артист.

Напомним, Ларс Айдингер начал получать угрозы в свой адрес после того, как исполнил роль Николая II в картине "Матильда". Радикальные противники фильма обвиняли актера в святотатстве. Они считают, что артист – приверженец культа Люцифера, поэтому не может играть святого государя.

Такой же точки зрения придерживается депутат Государственной думы Наталья Поклонская. На своей странице в Facebook бывший прокурор Крыма разместила ролик с названием "Ларс Айдингер – сатанист!". "Молчать и ждать? Каким будет следующий сатанинский знак? Может быть, голова козы, если крови на всех не хватит?" – так прокомментировала свою публикацию парламентарий.

Ранее Наталья Поклонская выложила на своих страницах в соцсетях видео с Ларсом Айдингером. В скандальном ролике собрана нарезка кадров из фильмов, в которых он участвует в эротических сценах или изображает сумасшедшего. Также в видео есть отзывы Алексея Учителя о талантах актера.