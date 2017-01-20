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Звезда сериала "Твин Пикс" умерла от рака
Мигель Феррер скончался 19 января у себя дома в Лос-Анджелесе. Где и когда состоятся похороны, пока не известно, сообщает Lenta.ru. В связи со смертью 61-летнего кузена Джордж Клуни опубликовал официальное заявление.
"Мигель Феррер проиграл битву с раком горла, но не потерял семью. Он сделал наш мир ярче и смешнее. Его кончина так глубоко потрясла нашу семью, что значимое событие сегодняшнего дня (вероятно, инаугурация Дональда Трампа. – Прим. ред.) меркнет по сравнению с горем утраты", – цитирует актера ABC.
Феррер снялся во многих сериалах, в числе которых "C.S.I. Место преступления", "Морская полиция: Лос-Анджелес", "Обмани меня", "Медиум" и "Байки из склепа". Самой значимой стала роль агента ФБР Альберта Розенфельда в культовом "Твин Пиксе" режиссера Дэвида Линча.
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