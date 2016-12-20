Галустян отказался от корпоративов ради миллиарда

Михаил Галустян думает отказаться от предложений поработать на новогодних корпоративах. Шоумен намерен выиграть миллиард рублей, в ночь на 1 января он будет следить за розыгрышем популярной лотереи.

Фотографию с пачкой билетов Михаил Галустян разметил в своем аккаунте в Instagram. Судя по подписи, артист нацелился на миллиард, который может выиграть любой участник новогодней лотереи "Гослото "4 из 20".

"Вот выиграю миллиард и не поеду к вам работать на корпоративы. Гы-гы-гы @stoloto", – написал Галустян. Напомним, чтобы испытать судьбу, нужно купить лотерейный билет "Гослото "4 из 20", включить 31 декабря в 20:00 новогоднее шоу на НТВ. Розыгрыш будут транслировать в прямом эфире. Счастливчик может пополнить список российских миллиардеров.

Вот выиграю миллиард и не поеду к вам работать на корпоративы. Гы-гы-гы @stoloto #Столото #миллиард Фото опубликовано Михаил Галустян (@m_galustyan) Дек 19 2016 в 10:03 PST

Михаил Галустян – не первый из российских звезд, нацелившихся на заветный миллиард. Как писали Dni.Ru, не прочь попытать счастья и балерина Анастасия Волочкова. "Недавно я была на записи на телеканале НТВ, где подарили лотерейные билетики мне и моей дочке Арише. Может, получится выиграть. Я как раз сейчас работаю над новым шоу и с удовольствием всю выигранную сумму вложила бы в концерт, в новые костюмы, в режиссерскую постановку, в новые номера. В общем, потратить есть куда", – сказала Волочкова в интервью изданию "Комсомольская правда".

Певицу Натали вдохновляет пример ее папы, который однажды выиграл в "Спортлото" 100 рублей. "Я была еще маленькой, и мне запомнилось волшебство, этакая магия цифр, которые вдруг р-р-раз и принесли выигрыш. Ощущения азарта не осталось, скорее все-таки сказочный эффект. Это было незадолго до Нового года", – призналась певица. По словам Натали, если бы она выиграла миллиард, то половину сразу бы отдала на благотворительность.

В числе претендентов на новогодний миллиард – спортивный комментатор телеканала "Матч-ТВ" Дмитрий Губерниев, певцы Денис Клявер, Прохор Шаляпин и Влад Топалов, а также актер, звезда фильма "28 панфиловцев" Алексей Морозов.