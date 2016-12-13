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Самые дешевые авиабилеты на Новый год
По данным туристического сервиса Туту.ру в списке российских авианаправлений на новогодние праздники самыми бюджетными названы Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Махачкала, Калининград и Челябинск (с вылетами из Москвы). В эти города можно улететь в период новогодних каникул, заплатив менее 10 тысяч рублей за билет туда-обратно.
|
Направление
|
Рейтинг 2015
|
Рейтинг 2016
|
Средняя цена, 2015
|
Средняя цена, 2016
|
Разница цен, %
|
Москва-Петербург
|
1
|
1
|
6 114 ₽
|
5 328 ₽
|
-12,9
|
Москва-Ростов-на-Дону
|
7
|
2
|
11 043 ₽
|
7 854 ₽
|
-28,9
|
Москва-Краснодар
|
2
|
3
|
9 464 ₽
|
8 932 ₽
|
-5,6
|
Москва-Екатеринбург
|
8
|
4
|
10 965 ₽
|
9 132 ₽
|
-16,7
|
Москва-Махачкала
|
3
|
5
|
9 009 ₽
|
9 697 ₽
|
+7,6
|
Москва-Калининград
|
4
|
6
|
10 760 ₽
|
9 789 ₽
|
-9,0
|
Москва-Челябинск
|
9
|
7
|
12 180 ₽
|
9 801 ₽
|
-19,5
|
Москва-Мин.Воды
|
12
|
8
|
14 089 ₽
|
10 680 ₽
|
-24,2
|
Москва-Симферополь
|
6
|
9
|
11 516 ₽
|
10 987 ₽
|
-4,6
|
Москва-Сочи
|
13
|
10
|
15 217 ₽
|
11 055 ₽
|
-27,4
По словам специалистов сервиса, в этом году было зафиксировано заметное снижение цен на авиабилеты по внутренним направлениям на 15%. При этом самым выгодным пунктом вылета и прилета осталась Москва. Так, например, перелет в Сочи и Симферополь из северной столицы обойдется как минимум на 38% дороже, чем тем, кто путешествует из Москвы (или делает здесь пересадку). Билеты из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону и вовсе стоят на 60% дороже, в Краснодар – на 73%.
Среди европейских направлений самыми недорогими названы Рига, Берлин, Дюссельдорф и Тиват (с вылетами из Москвы). Авиабилеты туда-обратно по этим направлениям обходятся туристам в сумму от 20 до 23 тысяч рублей. Любопытно, что на этот Новый год в Прагу выгоднее лететь из Северной столицы: билеты из Петербурга оказались примерно на 16% выгоднее билетов из Москвы.
|
Направление
|
Рейтинг 2015
|
Рейтинг 2016
|
Средняя цена, 2015
|
Средняя цена, 2016
|
Разница цен, %
|
Москва-Рига
|
4
|
1
|
19 333 ₽
|
19 452 ₽
|
+0,6
|
Москва-Берлин
|
1
|
2
|
15 831 ₽
|
20 089 ₽
|
+26,9
|
Москва-Дюссельдорф
|
5
|
3
|
22 514 ₽
|
21 060 ₽
|
-6,5
|
Петербург-Прага
|
7
|
4
|
26 596 ₽
|
22 350 ₽
|
-16,0
|
Москва-Тиват
|
2
|
5
|
19 189 ₽
|
23 341 ₽
|
+21,6
|
Москва-Мюнхен
|
10
|
6
|
33 329 ₽
|
24 944 ₽
|
-25,2
|
Москва-Вена
|
8
|
7
|
29 007 ₽
|
25 523 ₽
|
-12,0
|
Москва-Прага
|
6
|
8
|
25 754 ₽
|
26 679 ₽
|
+3,6
|
Москва-Женева
|
13
|
9
|
48 044 ₽
|
27 348 ₽
|
-43,1
|
Москва-Милан
|
11
|
10
|
36 444 ₽
|
28 881 ₽
|
-20,8
Среди стран ближнего зарубежья самыми экономичными оказались билеты в Киев, Баку, Бишкек, Алматы и Шымкент из Москвы и в Кишинев из Петербурга. Билеты в эти города можно приобрести, потратив до 20 тысяч рублей за перелет туда-обратно. С бюджетом на авиабилеты в 15 тысяч рублей можно уложиться, купив билеты в Минск (из Москвы или Петербурга), Ереван или Кишинев с вылетами из Москвы.
|
Направление
|
Рейтинг 2015
|
Рейтинг 2016
|
Средняя цена, 2015
|
Средняя цена, 2016
|
Разница цен, %
|
Москва-Минск
|
2
|
1
|
11 578 ₽
|
9 378 ₽
|
-19,0
|
Петербург-Минск
|
1
|
2
|
10 835 ₽
|
10 552 ₽
|
-2,6
|
Москва-Ереван
|
10
|
3
|
20 741 ₽
|
14 676 ₽
|
-29,2
|
Москва-Кишинёв
|
3
|
4
|
13 918 ₽
|
14 681 ₽
|
+5,5
|
Москва-Киев
|
6
|
5
|
17 536 ₽
|
15 993 ₽
|
-8,8
|
Москва-Баку
|
4
|
6
|
16 656 ₽
|
16 768 ₽
|
+0,7
|
Москва-Бишкек
|
5
|
7
|
17 334 ₽
|
17 286 ₽
|
-0,3
|
Петербург-Кишинёв
|
7
|
8
|
19 616 ₽
|
18 547 ₽
|
-5,4
|
Москва-Алматы
|
13
|
9
|
26 349 ₽
|
19 420 ₽
|
-26,3
|
Москва-Шымкент
|
9
|
10
|
20 304 ₽
|
19 523 ₽
|
-3,8
Стамбул и Тель-Авив второй год подряд остаются самыми бюджетными направлениями в сегменте дальнего зарубежья. Но если авиабилеты из Москвы в Тель-Авив в цене не изменились, то в Стамбул подешевели на 30%. Потратив не более 20 тысяч рублей можно приобрести билеты стороны из Москвы в Дели, Анталью, Пекин и из Петербурга в Тель-Авив. Кроме того, в этом году в топ-10 самых бюджетных направлений на Новый год попал маршрут "Москва-Майами-Москвы". Средняя цена авиабилета на данном направлении снизилась на 53%. Заметно подорожали перелеты в Дубай – цена на перелет в ОАЭ увеличилась на 56,5%.
|
Направление
|
Рейтинг 2015
|
Рейтинг 2016
|
Средняя цена, 2015
|
Средняя цена, 2016
|
Разница цен, %
|
Москва-Стамбул
|
1
|
1
|
25 341 ₽
|
17 626 ₽
|
-30,4
|
Москва-Тель-Авив
|
2
|
2
|
24 526 ₽
|
24 606 ₽
|
0,3
|
Москва-Дели
|
4
|
3
|
30 124 ₽
|
26 680 ₽
|
-11,4
|
Москва-Анталья
|
3
|
4
|
26 665 ₽
|
27 701 ₽
|
3,9
|
Петербург-Тель-Авив
|
5
|
5
|
30 341 ₽
|
29 543 ₽
|
-2,6
|
Москва-Пекин
|
6
|
6
|
30 030 ₽
|
29 746 ₽
|
-0,9
|
Москва-Майами
|
11
|
7
|
73 182 ₽
|
34 319 ₽
|
-53,1
|
Москва-Бангкок
|
9
|
8
|
48 982 ₽
|
36 902 ₽
|
-24,7
|
Москва-Санья
|
8
|
9
|
44 117 ₽
|
45 098 ₽
|
2,2
|
Москва-Дубай
|
7
|
10
|
38 481 ₽
|
60 237 ₽
|
56,5
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