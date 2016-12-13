Самые дешевые авиабилеты на Новый год

Еда Как быстро справиться с простудой Путешествия Секс и любовь Ледниковый период
Lifestyle

Михалков получил неожиданную поддержку в конфликте с Ельцин Центром

Скандал вокруг известного режиссера не утихает
Lifestyle

Как встретить Новый год без вреда для здоровья

Зимние каникулы можно провести с пользой и без последствий для фигуры
партнеры
Пятница 23 декабря
Лента новостей
22:52
Новиков получил "шикарное впечатление" от допроса
21:56
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
21:44
ЖКХ в 2017 году ждут большие изменения
21:22
Нападение на экс-премьера Франции попало на видео
20:37
Путина признали самой обсуждаемой персоной года
20:30
Исполнитель теракта в Берлине снял себя на видео
20:17
Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки
20:00
На дочь Трампа напали в самолете
19:59
Соседка внука Сталина: Он водил молодых девочек
19:43
В Калининграде умерла чемпионка России по адаптивной легкой атлетике
19:30
Гонщицу Багдасарян хотят навсегда лишить водительских прав
19:24
Россиян потрясла необычная реакция на взрыв на "Коломенской"
19:16
Кудрявцева попросила Чехову остановиться
19:11
В Москве раскрыли секреты и тайны звезд
19:07
Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена
18:52
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
18:34
Лучший гаджет-2016
18:31
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе
18:17
Рената Литвинова лишила дочь наследства
18:16
Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ
18:14
Сурганова онемела из-за комы ребенка
18:10
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон
18:09
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)
18:07
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"
17:50
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП
17:32
В семье Трампа случилось горе
17:30
Обнародованы фамилии российских биатлонистов из списка Макларена
17:21
Появились подробности смерти внука Сталина
17:16
Западные параноики увидели холодную войну в Москве
16:50
Что на самом деле значат результаты рейтинга Forbes
16:32
Индусов уличили в сбросе экскрементов с самолетов
16:25
Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской
16:21
Премия "Время инноваций – 2016" подвела итоги
16:18
Путин проводил в последний путь Андрея Карлова
16:18
Призера шоу "Голос" признали мировой сенсацией года
15:56
Варваре Карауловой дали 4,5 года тюрьмы
15:51
Савченко поплатилась за встречу с Захарченко
15:31
Девушку Баскова дерзко ограбили
15:29
На юго-востоке Москвы случился транспортный коллапс
15:22
Дальнобойщиков обложат двойным налогом
15:21
Разработан суперматрас для комфортного сна
15:06
Значение имени Виктория
15:03
"Боярышник" будут продавать по рецептам
14:49
Внук Сталина умер на улице в Москве
14:40
Алла Пугачева поразила невероятной худобой
14:24
Варваре Карауловой вынесли обвинительный приговор
14:18
Лукашенко решил поднять зарплаты воровством
14:09
Тяжелый опыт Светланы Ходченковой
14:07
Инна Чурикова в больнице с переломом
14:07
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
14:06
Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
13:53
Собчак резко подорожала после родов
13:36
Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
13:27
Телохранители министров следили друг за другом на встрече в Москве
13:27
Игорь Николаев показал новую "русалку"
13:25
Скрывавшийся от полиции угонщик устроил девять ДТП в Москве
13:21
В России начнут создавать новый самолет "судного дня"
13:11
Киевский суд приказал обыскать Путина
13:08
Слабая Европа завидует победам Путина
12:57
Украину обманули американские дроны
12:54
АвтоВАЗ анонсировал две новинки
12:53
Анисина: Я избаловала Джигурду
12:50
Панайотов назвал победителя шоу "Голос"
12:43
В ювелирную компанию "Адамас" нагрянул ОМОН
12:32
Запад признал победу Путина в холодной войне
12:29
Арнтгольц родила второго ребенка
12:25
В Москве умер старейший профессор МГУ
12:22
Гришаева на последнем издыхании завалилась на бок
12:11
Посла США в Японии высмеяли за "танец любви" (видео)
12:11
Пригожин накинулся на обидчиков Валерии
12:07
Украинская армия обломала зубы о Дебальцево
12:05
Звезда "Интернов" поразила кардинальной сменой имиджа
12:01
Названы имена пострадавших при взрыве у метро
11:47
Кто из россиян потеряет работу в 2017 году
11:31
Момент мощного взрыва на "Коломенской" попал на видео
11:21
Бодров впервые откровенно о смерти сына
11:05
Сын Татьяны Васильевой проклял бывшую жену
10:55
Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры
10:53
От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль
10:50
Путина нашли в текстах Нострадамуса
10:48
Прохожие ранены в результате взрыва у метро "Коломенская"
10:40
Видеотрансляция прощания с послом Андреем Карловым
10:28
41-летняя Анна Банщикова ждет третьего ребенка
10:08
Россияне будут оплачивать ЖКУ по-новому
10:07
В переходе у метро "Коломенская" прогремел взрыв
10:07
Филипп Киркоров нарядился как петух
09:41
У Макарских украли 36 миллионов
09:38
Киев выкупил банк Коломойского за один доллар
09:23
Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира
09:13
Кадыров и Захарова объединились против американского стервятника
09:10
Крик души звезды "Холостяка"
08:42
"Мажор" Прилучный с женой покидает Москву
08:39
Мировой биатлон восстал против России
08:29
Ведущая "Ревизорро": Я некомпетентна
08:13
Названо место похорон актера Вячеслава Шалевича
08:07
История Госдумы: от времен империи к федерации
07:22
На серой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром
22:51
О Розе Сябитовой распустили грязные сплетни
22:02
Володин на встрече с Путиным обозначил приоритеты работы Думы
21:53
Путин объяснил отсутствие охраны у посла Карлова

Самое читаемое

Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
У Хворостовского обнаружили новую болезнь
Жуткая смерть пассажира парализовала столичное метро
Полиция пресекла провокации Летучей
Lifestyle

Самые дешевые авиабилеты на Новый год

Фото: GLOBAL LOOK press/Jens Schmitz
Мировой кризис, санкции, непростая политическая обстановка – все это сказывается на объеме и векторах туристических потоков. Какие страны у россиян сейчас в фаворитах и авиабилеты на каких направлениях оказались самыми бюджетными в этом сезоне?
прочитано 1675 раз

По данным туристического сервиса Туту.ру в списке российских авианаправлений на новогодние праздники самыми бюджетными названы Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Махачкала, Калининград и Челябинск (с вылетами из Москвы). В эти города можно улететь в период новогодних каникул, заплатив менее 10 тысяч рублей за билет туда-обратно.

Направление

Рейтинг 2015

Рейтинг 2016

Средняя цена, 2015

Средняя цена, 2016

 Разница цен, %

Москва-Петербург

1

1

6 114 ₽

5 328 ₽

-12,9

Москва-Ростов-на-Дону

7

2

11 043 ₽

7 854 ₽

-28,9

Москва-Краснодар

2

3

9 464 ₽

8 932 ₽

-5,6

Москва-Екатеринбург

8

4

10 965 ₽

9 132 ₽

-16,7

Москва-Махачкала

3

5

9 009 ₽

9 697 ₽

+7,6

Москва-Калининград

4

6

10 760 ₽

9 789 ₽

-9,0

Москва-Челябинск

9

7

12 180 ₽

9 801 ₽

-19,5

Москва-Мин.Воды

12

8

14 089 ₽

10 680 ₽

-24,2

Москва-Симферополь

6

9

11 516 ₽

10 987 ₽

-4,6

Москва-Сочи

13

10

15 217 ₽

11 055 ₽

-27,4

По словам специалистов сервиса, в этом году было зафиксировано заметное снижение цен на авиабилеты по внутренним направлениям на 15%. При этом самым выгодным пунктом вылета и прилета осталась Москва. Так, например, перелет в Сочи и Симферополь из северной столицы обойдется как минимум на 38% дороже, чем тем, кто путешествует из Москвы (или делает здесь пересадку). Билеты из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону и вовсе стоят на 60% дороже, в Краснодар – на 73%. 

Среди европейских направлений самыми недорогими названы Рига, Берлин, Дюссельдорф и Тиват (с вылетами из Москвы). Авиабилеты туда-обратно по этим направлениям обходятся туристам в сумму от 20 до 23 тысяч рублей. Любопытно, что на этот Новый год в Прагу выгоднее лететь из Северной столицы: билеты из Петербурга оказались примерно на 16% выгоднее билетов из Москвы. 

Направление

Рейтинг 2015

Рейтинг 2016

Средняя цена, 2015

Средняя цена, 2016

 Разница цен, %

Москва-Рига

4

1

19 333 ₽

19 452 ₽

+0,6

Москва-Берлин

1

2

15 831 ₽

20 089 ₽

+26,9

Москва-Дюссельдорф

5

3

22 514 ₽

21 060 ₽

-6,5

Петербург-Прага

7

4

26 596 ₽

22 350 ₽

-16,0

Москва-Тиват

2

5

19 189 ₽

23 341 ₽

+21,6

Москва-Мюнхен

10

6

33 329 ₽

24 944 ₽

-25,2

Москва-Вена

8

7

29 007 ₽

25 523 ₽

-12,0

Москва-Прага

6

8

25 754 ₽

26 679 ₽

+3,6

Москва-Женева

13

9

48 044 ₽

27 348 ₽

-43,1

Москва-Милан

11

10

36 444 ₽

28 881 ₽

-20,8

Среди стран ближнего зарубежья самыми экономичными оказались билеты в Киев, Баку, Бишкек, Алматы и Шымкент из Москвы и в Кишинев из Петербурга. Билеты в эти города можно приобрести, потратив до 20 тысяч рублей за перелет туда-обратно. С бюджетом на авиабилеты в 15 тысяч рублей можно уложиться, купив билеты в Минск (из Москвы или Петербурга), Ереван или Кишинев с вылетами из Москвы.

Направление

Рейтинг 2015

Рейтинг 2016

Средняя цена, 2015

Средняя цена, 2016

 Разница цен, %

Москва-Минск

2

1

11 578 ₽

9 378 ₽

-19,0

Петербург-Минск

1

2

10 835 ₽

10 552 ₽

-2,6

Москва-Ереван

10

3

20 741 ₽

14 676 ₽

-29,2

Москва-Кишинёв

3

4

13 918 ₽

14 681 ₽

+5,5

Москва-Киев

6

5

17 536 ₽

15 993 ₽

-8,8

Москва-Баку

4

6

16 656 ₽

16 768 ₽

+0,7

Москва-Бишкек

5

7

17 334 ₽

17 286 ₽

-0,3

Петербург-Кишинёв

7

8

19 616 ₽

18 547 ₽

-5,4

Москва-Алматы

13

9

26 349 ₽

19 420 ₽

-26,3

Москва-Шымкент

9

10

20 304 ₽

19 523 ₽

-3,8

Стамбул и Тель-Авив второй год подряд остаются самыми бюджетными направлениями в сегменте дальнего зарубежья. Но если авиабилеты из Москвы в Тель-Авив в цене не изменились, то в Стамбул подешевели на 30%. Потратив не более 20 тысяч рублей можно приобрести билеты стороны из Москвы в Дели, Анталью, Пекин и из Петербурга в Тель-Авив. Кроме того, в этом году в топ-10 самых бюджетных направлений на Новый год попал маршрут "Москва-Майами-Москвы". Средняя цена авиабилета на данном направлении снизилась на 53%.  Заметно подорожали перелеты в Дубай – цена на перелет в ОАЭ увеличилась на 56,5%.

Направление

Рейтинг 2015

Рейтинг 2016

Средняя цена, 2015

Средняя цена, 2016

 Разница цен, %

Москва-Стамбул

1

1

25 341 ₽

17 626 ₽

-30,4

Москва-Тель-Авив

2

2

24 526 ₽

24 606 ₽

0,3

Москва-Дели

4

3

30 124 ₽

26 680 ₽

-11,4

Москва-Анталья

3

4

26 665 ₽

27 701 ₽

3,9

Петербург-Тель-Авив

5

5

30 341 ₽

29 543 ₽

-2,6

Москва-Пекин

6

6

30 030 ₽

29 746 ₽

-0,9

Москва-Майами

11

7

73 182 ₽

34 319 ₽

-53,1

Москва-Бангкок

9

8

48 982 ₽

36 902 ₽

-24,7

Москва-Санья

8

9

44 117 ₽

45 098 ₽

2,2

Москва-Дубай

7

10

38 481 ₽

60 237 ₽

56,5

13 декабря 2016, 12:41

комментарии

Политика

Путина признали самой обсуждаемой персоной года
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Шоу-бизнес

Беременная жена нанесла Казаченко новый удар
Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки
Кудрявцева попросила Чехову остановиться
Рената Литвинова лишила дочь наследства

Проишествия

Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
Подробности гибели дочки турецкого дипломата
Проклятие фиолетовой ветки столичного метро

Lifestyle

Чем удивит новый фильм с Данилой Козловским
Где российские миллионеры проведут новогодние праздники
Закулисье сериала "Пьяная фирма"
Как быстро убрать квартиру перед Новым годом
Происшествия

Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира

Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
Шоу-бизнес

Арнтгольц родила второго ребенка

В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал новую "русалку"

Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Шоу-бизнес

Сурганова онемела из-за комы ребенка

Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии

Гороскоп

Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака
Колдуны раскрыли тайны Пелагеи
Дмитрий Тарасов женится в третий раз

Фоторепортажи

Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль
Филипп Киркоров нарядился как петух
Знаменитые актеры из Австралии

Спорт

Российскому биатлону вынесли приговор
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)

Регионы

Учительницу музыки уволили за разврат и гей-пропаганду
На месте строительства Керченского моста нашли клад
Пенсионер устроил дебош на борту самолета из-за чертей (видео)
Сын депутата выбил единственный глаз посетителю ночного клуба
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru