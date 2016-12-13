Самые дешевые авиабилеты на Новый год

Мировой кризис, санкции, непростая политическая обстановка – все это сказывается на объеме и векторах туристических потоков. Какие страны у россиян сейчас в фаворитах и авиабилеты на каких направлениях оказались самыми бюджетными в этом сезоне?

По данным туристического сервиса Туту.ру в списке российских авианаправлений на новогодние праздники самыми бюджетными названы Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Махачкала, Калининград и Челябинск (с вылетами из Москвы). В эти города можно улететь в период новогодних каникул, заплатив менее 10 тысяч рублей за билет туда-обратно.

Направление Рейтинг 2015 Рейтинг 2016 Средняя цена, 2015 Средняя цена, 2016 Разница цен, % Москва-Петербург 1 1 6 114 ₽ 5 328 ₽ -12,9 Москва-Ростов-на-Дону 7 2 11 043 ₽ 7 854 ₽ -28,9 Москва-Краснодар 2 3 9 464 ₽ 8 932 ₽ -5,6 Москва-Екатеринбург 8 4 10 965 ₽ 9 132 ₽ -16,7 Москва-Махачкала 3 5 9 009 ₽ 9 697 ₽ +7,6 Москва-Калининград 4 6 10 760 ₽ 9 789 ₽ -9,0 Москва-Челябинск 9 7 12 180 ₽ 9 801 ₽ -19,5 Москва-Мин.Воды 12 8 14 089 ₽ 10 680 ₽ -24,2 Москва-Симферополь 6 9 11 516 ₽ 10 987 ₽ -4,6 Москва-Сочи 13 10 15 217 ₽ 11 055 ₽ -27,4

По словам специалистов сервиса, в этом году было зафиксировано заметное снижение цен на авиабилеты по внутренним направлениям на 15%. При этом самым выгодным пунктом вылета и прилета осталась Москва. Так, например, перелет в Сочи и Симферополь из северной столицы обойдется как минимум на 38% дороже, чем тем, кто путешествует из Москвы (или делает здесь пересадку). Билеты из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону и вовсе стоят на 60% дороже, в Краснодар – на 73%.

Среди европейских направлений самыми недорогими названы Рига, Берлин, Дюссельдорф и Тиват (с вылетами из Москвы). Авиабилеты туда-обратно по этим направлениям обходятся туристам в сумму от 20 до 23 тысяч рублей. Любопытно, что на этот Новый год в Прагу выгоднее лететь из Северной столицы: билеты из Петербурга оказались примерно на 16% выгоднее билетов из Москвы.

Направление Рейтинг 2015 Рейтинг 2016 Средняя цена, 2015 Средняя цена, 2016 Разница цен, % Москва-Рига 4 1 19 333 ₽ 19 452 ₽ +0,6 Москва-Берлин 1 2 15 831 ₽ 20 089 ₽ +26,9 Москва-Дюссельдорф 5 3 22 514 ₽ 21 060 ₽ -6,5 Петербург-Прага 7 4 26 596 ₽ 22 350 ₽ -16,0 Москва-Тиват 2 5 19 189 ₽ 23 341 ₽ +21,6 Москва-Мюнхен 10 6 33 329 ₽ 24 944 ₽ -25,2 Москва-Вена 8 7 29 007 ₽ 25 523 ₽ -12,0 Москва-Прага 6 8 25 754 ₽ 26 679 ₽ +3,6 Москва-Женева 13 9 48 044 ₽ 27 348 ₽ -43,1 Москва-Милан 11 10 36 444 ₽ 28 881 ₽ -20,8

Среди стран ближнего зарубежья самыми экономичными оказались билеты в Киев, Баку, Бишкек, Алматы и Шымкент из Москвы и в Кишинев из Петербурга. Билеты в эти города можно приобрести, потратив до 20 тысяч рублей за перелет туда-обратно. С бюджетом на авиабилеты в 15 тысяч рублей можно уложиться, купив билеты в Минск (из Москвы или Петербурга), Ереван или Кишинев с вылетами из Москвы.

Направление Рейтинг 2015 Рейтинг 2016 Средняя цена, 2015 Средняя цена, 2016 Разница цен, % Москва-Минск 2 1 11 578 ₽ 9 378 ₽ -19,0 Петербург-Минск 1 2 10 835 ₽ 10 552 ₽ -2,6 Москва-Ереван 10 3 20 741 ₽ 14 676 ₽ -29,2 Москва-Кишинёв 3 4 13 918 ₽ 14 681 ₽ +5,5 Москва-Киев 6 5 17 536 ₽ 15 993 ₽ -8,8 Москва-Баку 4 6 16 656 ₽ 16 768 ₽ +0,7 Москва-Бишкек 5 7 17 334 ₽ 17 286 ₽ -0,3 Петербург-Кишинёв 7 8 19 616 ₽ 18 547 ₽ -5,4 Москва-Алматы 13 9 26 349 ₽ 19 420 ₽ -26,3 Москва-Шымкент 9 10 20 304 ₽ 19 523 ₽ -3,8

Стамбул и Тель-Авив второй год подряд остаются самыми бюджетными направлениями в сегменте дальнего зарубежья. Но если авиабилеты из Москвы в Тель-Авив в цене не изменились, то в Стамбул подешевели на 30%. Потратив не более 20 тысяч рублей можно приобрести билеты стороны из Москвы в Дели, Анталью, Пекин и из Петербурга в Тель-Авив. Кроме того, в этом году в топ-10 самых бюджетных направлений на Новый год попал маршрут "Москва-Майами-Москвы". Средняя цена авиабилета на данном направлении снизилась на 53%. Заметно подорожали перелеты в Дубай – цена на перелет в ОАЭ увеличилась на 56,5%.