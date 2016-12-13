Главные правила макияжа для Нового года-2017

Когда часы пробьют двенадцать раз, сказка не заканчивается. В небо взлетают фейерверки – и начинается новый отсчет времени. Вы уже продумали свой образ для встречи 2017 года?

Символ наступающего 2017 года по восточному календарю ─ Красный Огненный Петух. И хотя эта жизнерадостная птица с яркими перьями и своенравным характером берет бразды правления в свои лапки только с 28 января, мы уже сейчас узнаем, какие цвета нравятся главному символу года.

В приоритете, безусловно, красный. Насыщенная цветовая гамма подчеркнет красоту женщины и не даст ей "потеряться" на празднике жизни. Классический красный в макияже, нарядах и аксессуарах любому образу добавит шика и страсти, сексуального магнетизма.

Среди других красок, актуальных в новом году, стоит отметить желтый, оранжевый, фиолетовый и зеленый. В долгожданный праздник не обойтись и без блеска огней, радужных переливов и насыщенного сияния, а значит, не стоит упускать из виду металлизированные тона – серебро, золото и бронзу. С помощью благородной палитры красок можно создать очаровательные нежные и романтические образы. Интернет-портал Kleo.ru рассказывает о главных акцентах новогоднего макияжа.

ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ ТОН

Вы можете не любить яркие краски, губную помаду и тушь для ресниц, но ровная шелковистая кожа, которую не портят пигментные пятна, воспаления и акне, – задача №1 на Новый год. Займитесь ее решением прямо сейчас. Обратитесь к косметологу для проведения курса химического пилинга, лечения ненавистных прыщей и подбора уходовых средств на каждый день. И тогда в главную ночь года вы будете выглядеть как девушка с картинки.

Loving the radiant #Skinspo glow #Perfection Фото опубликовано Zelens (@zelensskincare) Дек 11 2016 в 12:26 PST

Как сделать макияж? Выровняйте цвет лица при помощи тонального средства. Если у вас жирная кожа, подбирайте тон на флюидной основе, если нормальная или сухая – лучше приобрести базу или крем.

Припудрите лицо, избегая области под глазами, хорошенько растушуйте, чтобы не было эффекта маски. И последний штрих – нанесите румянец на яблочки щек. Только осторожно, вы же не хотите выглядеть как Марфушенька-душенька из сказки "Морозко"?

ДЛИННЫЕ ПУШИСТЫЕ РЕСНИЦЫ

Наращенные ресницы сегодня в тренде, но это не значит, что с естественными данными у вас нет шансов стать королевой вечера. Скорее наоборот, именно природная красота первой привлекает к себе внимание. Хотя подключить фантазию и добавить образу яркие акценты лишним не будет.

Как сделать макияж? Любительницам цветных тушей можно посоветовать сделать ресницы ярче, используя актуальную в новом сезоне красную тушь для ресниц. Хочется нежности и особого единения с природой – воспользуйтесь белой тушью, создав эффект инея на глазах. Интересную задумку поддержит шиммер под глазами. Ну а если вы любите эпатировать окружающих, наклейте искусственные ресницы. Есть специальные праздничные варианты на этот случай.

ГРАФИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ

Стрелки на веках всегда в моде и подходят каждой женщине. Важно лишь найти свой вариант и аккуратно воплотить его в жизнь. Обратите внимание, что обычная черная стрелка может смотреться в праздничную ночь скучновато. Но если вы не хотите изменять любимой подводке или черному карандашу, подведите, по крайней мере, глаза по-новому.

Как сделать макияж? Отличный вариант в Новый год – цветные стрелки. Чем они выразительнее и заметнее, тем лучше. Так что смело используйте блестки, глиттер, стразы и другие яркие техники. И помните: рисование стрелок – это своего рода искусство. То, что подойдет одной женщине, может испортить образ другой. Поэтому подбирая вид стрелки, ориентируйтесь не столько на изображение макияжа модели, сколько на свой разрез глаз.

МАНЯЩИЕ ГУБЫ

Нежная и трогательная, лукавая и манящая, искренняя и приветливая… Красивая улыбка всегда привлекает внимание. Сочные, яркие и соблазнительные губы – вневременной тренд. А вы уже подобрали помаду для главного вечера года?

Сегодня актуальны ежевичные, сливовые и баклажанные оттенки. Можно попробовать добавить чувственности губам при помощи красной или алой губной помады. Если вы любите блески для губ и собираетесь сольную партию в макияже отдать глазам, присмотритесь к нежным розовым, карамельным и персиковым оттенкам блесков. Ну а если вы решили создать образ в стиле Снежной Королевы, холодной и неприступной, выбирайте матовые тинты для губ, они плотно покрывают губы слоем "краски", делая макияж поистине завораживающим.

Как сделать макияж? Чтобы комфортно себя чувствовать на новогоднем вечере, не переживая о том, идеально ли отражение в зеркале, заблаговременно подлечите губы и приведите их в образцовый порядок. Сухость и шелушение отлично убирают питательные бальзамы, они возвращают губам природную мягкость и нежность. За день до Нового года обработайте губы специальным скрабом. Нет времени забежать в магазин? Соедините столовую ложку натурального растительного масла с таким же количеством рафинированного сахара и полученной смесью обработайте губы. Можете быть уверены, ваша улыбка будет восхитительной.

Чтобы помада в новогоднюю ночь держалась дольше, перед нанесением покройте губы косметической основой или просто припудрите их. Затем сделайте контур карандашом в тон губ и подведите губы выбранным средством. Для манящего сияния можно нанести в центр губ капельку хайлайтера или блеска для губ. А если вы решились сделать макияж в стиле омбре, сначала пользуйтесь более темным оттенком помады, а потом тем, что светлее.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ БРОВИ

Долгое время визажисты призывали нас выделять в макияже или глаза, или губы, но последние несколько модных сезонов сольную роль на лице часто играют брови. Широкие и размашистые или четкие и выразительные, они способны изменить образ женщины до неузнаваемости. Накануне торжества сделайте коррекцию бровей и попробуйте макияж с последних модных показов.

�� Фото опубликовано Cara Delevingne (@caradelevingne) Сен 14 2016 в 6:12 PDT

Как сделать макияж? Условно разделите брови на две части: первая начинается от внешней границы роста бровей и захватывает чуть больше середины брови. Вторая – это "хвостик" брови. Первую часть нужно расчесать щеточкой в направлении вверх, а вторую ─ вниз. Переход при этом должен быть плавным и незаметным. Зафиксируйте свои труды гелем или воском для бровей.

БОЛЬШЕ БЛЕСКА, ОГНЕЙ И СИЯНИЯ

Новый год – прекрасная возможность для женщины побывать в сказке, исполнить сокровенные желания и занять трон Королевы вечера. А значит, не бойьесь эпатировать, будьте яркой, оригинальной, непредсказуемой и ироничной. В Новый год можно все! Главный символ 2017 года – Петух – яркие идеи непременно оценит.

Как сделать макияж? Добавьте блеска, цвета, сияния в свои образы. Экспериментируйте с оттенками и текстурами средств. Пробуйте то, что раньше казалось вам яркой мишурой, непригодной для повседневной жизни. Когда еще, как не сейчас? В глиттере, стразах, блестках, металлических оттенках и переливающихся текстурах есть свое очарование.