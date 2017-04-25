Правила красивого отпуска

Собираясь на каникулы в теплые страны, мы берем с собой купальник, солнцезащитные очки и средства от ожогов. Однако для правильного отпуска этого недостаточно. К поездке на море себя надо готовить заранее, а именно сделать несколько важных дел.

Первое и наиважнейшее правило – посетить косметолога. Это нужно делать регулярно, но перед отпускным сезоном посещение косметолога – необходимость. Ведь только профессионал сможет подобрать правильный уход для вашего конкретного типа кожи. Пока не появилось палящее солнце, необходимо в обязательном порядке пройти процедуру чистки, подобрать курс восстановительных мер после холодного сезона. К тому же, врач-косметолог даст советы, как поддерживать красоту ежедневно и от чего воздерживаться в летний период.

Важную роль в весенне-летний период играет домашний уход: например, процедура очищения. Правильно подобранные средства для умывания не только поддержат чистоту кожи, но и не позволят развиться реакциям аллергического характера, которых в этот период больше, чем зимой или осенью.

Один раз в неделю в течение месяца перед намеченным отпуском нужно посещать салон красоты, чтобы тщательно очищать поры при помощи скрабов.

В обязательном порядке пользоваться летом косметикой с солнцезащитными фильтрами. Это необходимо делать ежедневно. Солнце негативно влияет на кожу даже зимой, поэтому не пренебрегайте защитой в холодный период.

Не забывайте про увлажнение и питание. Весной при недостатке витаминов, после долгих холодов, кожа может быть пересушенной. Регулярно используйте кремы или маски.

Коже в весенне-летний период нужен легкий массаж на ночь, который обеспечит хорошее кровообращение и поступление витаминов в кожу, чтобы продлит молодость и красоту.

Пейте простую негазированную воду. Каждой клетке необходима жидкость, а для красоты кожи тем более. Важнейшим правилом при уходе за кожей стало употребление достаточного количества воды.

Собираясь на жаркий курорт, захватите с собой косметику с УФ-фильтром не ниже 30 единиц, масло для волос и тела, любимый увлажняющий крем, средство от возможных ожогов и головной убор.