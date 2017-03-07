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Chevrolet Tahoe: Большой, черный, страшный

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Это случилось, ребята! Я никогда не испытывал даже отдаленной симпатии к большим машинам: маневренность и удобство парковки привлекали меня куда больше громоздкости и веса. Но не меняются только горы и овцы, как говорил один давно забытый мной автор, и сев за руль трехтонного внедорожника с крутым нравом я получил возможность сделать некоторые выводы и даже переосмыслить некоторые приоритеты.
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Под нашим увеличительным стеклом сегодня Chevrolet Tahoe. Хотя с учетом размеров этой машины, лупа нам вряд ли понадобится.

Chevrolet Tahoe LTZ
Цена, руб 4 300 000
Цена в минимальной конфигурации, руб 2 990 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 6 162 / 406
Привод задний/полный
Разгон 0-100, сек 6,8
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 13,4 / 19,0
Снаряженная масса, кг 2 788
Длина/ширина/высота, мм 5182/2045/1891
Объем багажника, л 433
Дорожный просвет, мм 200

Пять метров в длину и почти два в высоту. 6,2 литра и 406 лошадей. Вот что это такое. На дороге этот автомобиль производит впечатление близкое к угрожающему. Для того, чтобы подрезать этот автомобиль на трассе, нужно иметь серьезную склонность к суициду (или отсутствие зеркал). И не только потому, что он так выглядит, но и потому, что быстро остановить три тонны – задача не из легких. К тому же, тормоза тут довольно тугие. (Милый, а что это был за странный негромкий звук? А, это мы какой-то внедорожник с трассы случайно спихнули (выходит и протирает бампер тряпкой).

Фото: Родион Газманов

А вот нажатие на педаль газа приносит абсолютно космические ощущения. Потому что "Тахо" едет. И даже не едет, а "валит" в самом лучшем смысле этого слова. Поездка в Рязань мне далась очень легко как раз по причине пиетета остальных участников движения. К тому же, обгон фур и скопившихся за ними автомобилей с таким двигателем – дело двух секунд. На любой скорости утопленная в пол педаль газа гарантирует ускорение, слегка вжимающее пассажира в кресло. После довольно спокойного Lexus NX200, Tahoe неоднократно вызывал у меня экстаз.

Фото: Родион Газманов

Внутри Chevrolet Tahoe такой же строгий, как и снаружи. Здесь просторно и довольно консервативно. Деревянные напрочь залакированные вставки смотрятся неуместно. Кресла водителя и пассажира просто огромны, и напоминают места для пассажиров бизнес-класса. Впрочем, так оно и есть, ибо машина не из дешевых.

Фото: Родион Газманов

На приборной панели два физических циферблата, между ними – экран. Верхний ряд со стрелками тоже на экране, и появляется только когда включено зажигание. Красиво!

Фото: Родион Газманов

Как я уже говорил, моя любовь к большим автомобилям началась с "Тахо". Ты не просто едешь за рулем автомобиля, а просто подобно улитке таскаешь с собой целый дом! Здесь можно путешествовать, жить, играть в баскетбол и прятки. Три ряда сидений, дорогие товарищи!

Фото: Родион Газманов

Как мы знаем, Tahoe – чуть более простой, чем Cadillac Escalade, хотя обе машины мне понравились одинаково. Объединяет их многое, и не в последнюю очередь – своеобразный подход к сигнализации парктроника. Вместо звукового сигнала здесь, так же как в Escalade, вибрирует сиденье. Чем это продиктовано – сложно сказать. Это точно не попытка скрыть факт наличия парктроника от пассажира. Сиденье вибрирует так громко, что пассажир все слышит и пугается не меньше, чем водитель.

Фото: Родион Газманов

Таким образом, если под пятой точкой что-то вибрирует, значит на пути твоего движения есть объект, который может этому движению препятствовать. Кстати, радиус поворота тут замечательный. Маневренность при парковке отличная.

Фото: Родион Газманов

Как едет Chevrolet Tahoe? Замечательно едет, скажу я вам. Из всех бешеных носорогов (именно так я классифицирую большие мощные автомобили), на которых мне удалось покататься, этот – самый "дурной", в хорошем смысле этого слова. Здесь нет спортивного или экономного режима – этих ухищрений тут и не нужно. Ты просто нажимаешь на педаль, и эта машина едет. Да как! Вжимает в кресло. Вклиниться в поток у меня получалось на счет “раз”. Причем не только в силу мощности восьмицилиндрового двигателя, но и, опять же, уважения к размерам автомобиля. Расход 19 литров. Хм. Теперь понятно, почему Штаты помогают демократизироваться преимущественно странам, добывающим нефть, ага. С таким-то расходом.

Автомобиль, конечно, валкий. Резкие повороты это не про нас. Да и не надо. Ощущение как от путешествия на круизном лайнере. С достоинством и неторопливо. Очень понравилась выезжающая подножка, который скрывается под днищем машины, пока не откроешь дверь. Без нее забираться в Тахо было бы каждый раз подвигом.

Фото: Родион Газманов

Интерфейс бортового компьютера не поражает интуитивностью. В первую очередь, абсолютно непонятными пиктограммами. Чтобы вникнуть в то, как подключить телефон (не заглядывая в инструкцию), мне потребовалось почти 10 минут.

Фото: Родион Газманов

Здесь очень приличная звукоизоляция. Окружающих машин на трассе практически не слышно, в салон проникает только шум колес, причем задних. Впереди вообще очень тихо.

Фото: Родион Газманов

По звуку мне по началу захотелось немного прижать басы, но через некоторое время я вернул бас на место и вместо него прибрал на два деления середину. В итоге разборчивость не пострадала, а при прибавлении громкости уши не болят, а басы начинают по-настоящему “качать”. Подавляющее большинство современных треков очень рассчитывает на эту часть диапазона. Акустика здесь фирмы Bose. Звучит все разборчиво и глубоко. Современная электроника – это то, что прекрасно воспроизводится на этой акустике. Впрочем, олдскульный рок ничуть не хуже. В салоне ничего не гремит, не дребезжит, даже на максимальной громкости. Американской машине – американский звук.

Фото: Родион Газманов

Поговорим еще немного об удобстве водителя. Слева от руля можно переключить режим полного привода на задний или полный пониженный. Управление фарами – тут все понятно. Верхний ряд клавиш – управления проекционным дисплеем. Наконец, справа управляются функции помощи при движении (сигнал, точнее, вибрация при смене полосы, парктроник и прочее) и высота педалей, потому что не всем природа дала длинные ноги.

Фото: Родион Газманов

На этом удобства заканчиваются, и начинаются испытания. Как и на Escalade, передачи здесь переключаются при помощи здоровенного рычага с правой стороны руля. Места для управления стеклоочистителями не осталось, и его пришлось перенести влево, на рычаг поворотника, превратив его в дизайнерский кошмар и ужас, летящий на крыльях ночи. Сколько раз я, пытаясь включить омыватель стекла, случайно мигал дальним светом столько раз впереди идущие машины на всякий случай брали правее. Разобравшись в управлении этой системой, вы точно станете героем в глазах своей девушки.

Фото: Родион Газманов

О чем я забыл сказать? Об оптике, конечно же. Для такой авторитетной на дороге машины она слабовата. Здесь галогенные лампы, и других вариантов нет. В то время, когда у всех на дороге ксенон или светодиоды, ты чувствуешь себя человеком с керосиновой лампой. Это недоразумение связано с тем, что в Штатах-то ксеноновая опция есть, но у нас она не проходит сертификацию: на такой высоте более мощный свет будет слепить водителей других, не столько крутых авто.

Фото: Родион Газманов

Chevrolet Tahoe – отличная машина для путешествий. Поговорка “в тесноте, да не в обиде” - совсем не про этот автомобиль, большой, мощный и надежный. Вообще, если бы в мире наступил зомби апокалипсис, и мне довелось выбирать машину, я бы всерьез задумался про "Тахо". Правда, ездить пришлось бы от заправки до заправки, поэтом будем надеяться, что зомби придут за нами еще нескоро.

Обзор написан специально для портала dni.ru. 

7 марта 2017, 11:37

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