Болезнь Валерии Кто заменит Аллегрову и Ротару Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

Белая и холодная: Тело окровавленной Толкалиной нашли в реке
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича
"Дико обидно": дочь предателя Панина горбатится на престарелых иностранцев ради куска хлеба
"Раздела имущества не будет": убитая горем вдова Шатунова кинулась оформлять наследство
партнеры
Пятница
8 июля
Лента новостей
15:00
Таблетки уже не помогают: в муках и страшных болях Бородина срочно ищет врача за границей
14:53
"Украина пришла в ярость": Евросоюз сделал Путину подарок
14:49
В Сочи туристический автобус столкнулся с тремя легковушками: видео
14:26
Пьяный приезжий разбил зеркало в московском метро при ссоре с девушкой
14:14
"Все ради чего?": раздавленная Рудковская взмолилась перед чужим мужиком после развода с мужем
14:13
В Волжском произошло ДТП с перевертышем – видео
14:08
В Армении сняли на видео Евразийскую рысь
14:04
Mitsubishi Outlander: старый знакомый в третьем поколении
13:42
Потеряв ребенка, близких и работу, пошла сдавать бутылки: как живет звезда "Места встречи" Данилова
13:42
Эксперт дал советы по выбору качественных лампочек для дома
13:40
"Социализация малыша": экс-любовница Тимати оправдалась за решение отправить ребенка из дома
13:34
Москвичей предупредили о приходе ливней и гроз на выходных
13:29
Стоимость квартир в России сильно изменится
12:47
"Надули, не моргнув глазом": проклятое жулье нагрело на кругленькую сумму Марию Погребняк
12:44
В Красноярском крае медведь напал на женщину – видео
12:42
"Какая красивая пара": бывший муж Бородиной показал дорогую женщину
12:27
Запутался: Мечущийся между бабами Прилучный обрел покой на небесах
12:21
Смерть застала Аль Пачино врасплох : скончалась легенда "Крестного отца"
12:00
САО лидирует по спросу на элитные ЖК
11:52
"Счастья вашей семье!": после новости о разводе россияне поддержали Николаева
11:49
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после нападения
11:38
Второй Киркоров: Скандалистка Бортич ударила человека по лицу за неудобные вопросы
11:12
Сдать и снять квартиру с выгодой: что нужно знать
11:03
"До безумия раз плюнуть": вставшая грудью за Тарасова Костенко оказалась в тяжелом положении
10:46
До слез: Наталья Фриске с отцом своего ребенка трогательно помянула покойную сестру Жанну
10:39
В каких районах больше всего новостроек
10:33
"Похоронили как безродную собаку": Гогена Солнцева пришибло смертью
10:18
Лавров заявил о желании Запада "победить Россию на поле боя"
10:10
"Самая лучшая": обвиненный в изменах Тарасов сделал признание о любовнице
09:43
Виляющая Асмус завалилась на красную дорожку в экстремальном мини
09:31
Какие риски могут возникнуть у россиян при дарении квартиры: объяснил юрист
09:29
Машина влетела в стену и взорвалась: поклонники Литвиновой в шоке от страшной ночной автоаварии
09:27
7 человек пострадали в аварии на внешней стороне МКАД
09:23
Что-то неладное: сжираемая сифилисом бывшая жена Аршавина бесследно пропала
09:03
Даром – за амбаром: алчный Зайцев отказался бесплатно удовлетворить Вовк
09:00
Кричал матом и корчил рожи: муж Кейт Миддлтон опозорил королевскую семью
08:44
Момент покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
08:38
"Без привязки к полу": жена Мартиросяна ошарашила странным заявлением о детях
08:02
"Где межевание?": замок уничтоженной Пугачевой и Галкина оказался незаконным самостроем
06:35
Все три брака распались, а жена втихаря увезла дочь в США: личная жизнь одинокого холостяка Шахназарова
04:17
Обложившаяся ухажерами Волочкова похвасталась размером достоинства нового мужика
02:28
"Просто мерзость и днище": возомнившего себя суперзвездой Милохина спустили с небес на землю
00:28
День Петра и Февронии: Что нельзя делать 8 июля 2022 года
23:23
Российские войска нанесли ощутимый урон иностранным наемникам под Лисичанском – политолог Мухин
21:51
Пузо уже на лоб лезет: выставившую напоказ набухший живот Собчак поздравляют с пополнением
21:15
"Мальчика или девочку?": Родившая из пробирки Фриске ждет второго ребенка
21:09
"Пусть оставит престарелого отца в покое": Милана Тюльпанова указала на место готовой к грызне дочери Серова
21:02
Порядка 600 новых "Москвичей" выпустят к концу года
20:47
Разгадавшему язык майя ученому Кнорозову откроют мемориальную доску в Петербурге
20:33
"С детками приедет": Ждущий Пугачеву в России любимый мужчина вышвырнул за борт предателя Галкина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бросил мать, переехав в США, и отказался ставить ей памятник: что стало с сыном Татьяны Самойловой
Знаменитая актриса фильмов для взрослых впервые стала мамой
"Резиновая квартира": в России хотят изменить правила прописки
Брошенная Карпович молча глотает упреки: Как можно обижаться?
По уши вляпалась: Вскрылись серьезные проблемы пропавшей Ани Лорак
Жители регионов России стали чаще брать ипотеку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Авто
Mitsubishi Outlander: старый знакомый в третьем поколении

Mitsubishi Outlander: старый знакомый в третьем поколении

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Обновленный кроссовер от Mitsubishi получил элегантные изгибы, новую мультимедийку и интеллектуальный полный привод. Посмотрим?
прочитано 62 раза

КАК ВЫГЛЯДИТ

ПО ТЕМЕ

Chery Exeed LX: проба пера в новом поколении

Обновленный Outlander может похвастаться черной хромированной решеткой радиатора (она является визитной карточкой модели во всех комплектациях, кстати), новым дизайном колесных дисков и обновленным медиа-интерфейсом (привет, Carplay и Android Auto!).

В целом облик автомобиля стал более обтекаемым в угоду модным тенденциям (угловатые внедорожники имени сами-знаете-кого исключить!)

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ

Рестайлинг третьего поколения увеличил боковую поддержку сидений. Также старшие комплектации обзавелись вставками из углепластика. Про мультимедийку я уже упоминал. Сенсорный экран обладает очень хорошим откликом. Четкость и яркость тоже на высоте. Марафон бортовых компьютеров это очень хорошая штука, кстати, в которой у азиатской части рынка намечалось серьезное отставание. Благо, уже даже самые консервативные производители поняли, что без хорошего интерфейса и функционала бортовых систем машину продать становится все сложнее и сложнее.

Фото: Родион Газманов

По сравнению с тем, каким я увидел Outlander впервые, автомобиль стал солиднее, строже. Черные кожаные вставки в сиденьях тут играют не последнюю роль. Но это все идет следствием маркетинговой выжимки максимума из третьего поколения автомобиля.

Кстати, о максимуме: с моим ростом метр-семьдесят (без кепки) посадка для меня была более чем комфортна. А вот водители повыше тут могут почувствовать дискомфорт. Если вам близок волейбол, постарайтесь поставить сиденье как можно ниже. Это может помочь.

Фото: Родион Газманов

Панель, конечно, передает привет из начала двухтысячных. Поездив на китайских и корейских одноклассниках, на приборных панелях которых можно уже чуть ли ни кино смотреть, начинаешь привыкать к хорошему и хотеть большего. Ну сделайте, сложно вам что ли?

Да, и к кнопке переключения режимов дисплея на приборной панели тоже вопросы есть: кнопка размещена слева под рулем, в слепой зоне, и тянуться к ней – целое приключение. Давайте уж не останавливаться на полпути и запихнем ее в багажник.

Для того, чтобы не заканчивать этот раздел на грустной ноте, хочу отметить отличную для данного класса шумоизоляцию салона и очень плавный ход, даже на грунтовке. Вибрации минимальны, а управляемость отличная (об этом далее).

КАК ЕДЕТ

Outlander в максимальной комплектации снабжен двухлитровым бензиновым двигателем 167 лошадей. Много? Не очень. Не рассуждая о времени разгона (к чему нам о грустном), могу сказать, что для вариатора коробка справляется на “ура”. Если режим движения переключить на спорт по умолчанию и на другие варианты даже не смотреть. По крайней мере, на трассе эта аксиома доказательств не требует.

На бездорожье очень здорово выручает умная система полного привода и контроля дорожного полотна S-AWC. Электронная блокировка переднего дифференциала, продвинутые алгоритмы управления сцеплением и блокировками позволяет очень плавно шустрить по скользкой дороге, песку, грязи, не задумываясь о том, почему автомобиль так хорошо управляется. Электроусилитель руля отлично откалиброван и обеспечивает великолепную отзывчивость.

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ

Не будем требовать великого от автомобиля среднего класса. Радио играет – и хорошо. Разборчивость присутствует, но на высокой громкости начинаются проблемы с низами и гулкой нижней серединой. Если вы выбрали Outlander, но хотите хорошего звука, придется хорошо поработать. На средней громкости можно прибавить немного верхних частот и будет относительно хорошо.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА

Инструмент разместился в багажнике отлично. В принципе, в этой модели всегда было все хорошо с вместительностью: 591 литр при разложенных задних сиденьях. Картошка, колесные диски, пара пассажиров на корточках: все поместится.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ

Старина Outlander старается держаться наравне с одноклассниками, пока производитель запускает четвертое поколение кроссовера. Как я уже писал, Outlander – первый автомобиль, на который я писал обзор, что сообщило нашей встрече несколько ностальгический оттенок.

Фото: Родион Газманов

Автомобиль удобен и комфортен для города, и отлично подходит для любых семейных поездок как в городской цивилизованной черте, так и на пикник в относительно небольшом отдалении от цивилизации.

Фото: Родион Газманов

Outlander в третьем поколении показал себя очень хорошо: присутствие автомобиля на рынке в течение десяти лет с незначительными изменениями говорит о высочайшем уровне как инженеров, так и маркетологов. Именно поэтому мне не терпится увидеть каким будет четвертый виток японского кроссовера. Ждем-с!

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Родион Газманов
8 июля 2022, 14:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Где межевание?": замок уничтоженной Пугачевой и Галкина оказался незаконным самостроем

Артисты просчитались
Шоу-бизнес

Машина влетела в стену и взорвалась: поклонники Литвиновой в шоке от страшной ночной автоаварии

Как страшно жить
Шоу-бизнес

"Счастья вашей семье!": после новости о разводе россияне поддержали Николаева

Важный день
Шоу-бизнес

Что-то неладное: сжираемая сифилисом бывшая жена Аршавина бесследно пропала

Народ бьет тревогу

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Рузском округе ликвидировали нарколабораторию
В Подмосковье строители обнаружили мину
В Подмосковье поймали банду серийных воров
В Перми скончался прославленный артист
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+