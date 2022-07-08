Mitsubishi Outlander: старый знакомый в третьем поколении

Обновленный кроссовер от Mitsubishi получил элегантные изгибы, новую мультимедийку и интеллектуальный полный привод. Посмотрим?

КАК ВЫГЛЯДИТ

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Обновленный Outlander может похвастаться черной хромированной решеткой радиатора (она является визитной карточкой модели во всех комплектациях, кстати), новым дизайном колесных дисков и обновленным медиа-интерфейсом (привет, Carplay и Android Auto!).

В целом облик автомобиля стал более обтекаемым в угоду модным тенденциям (угловатые внедорожники имени сами-знаете-кого исключить!)

КАК ВНУТРИ

Рестайлинг третьего поколения увеличил боковую поддержку сидений. Также старшие комплектации обзавелись вставками из углепластика. Про мультимедийку я уже упоминал. Сенсорный экран обладает очень хорошим откликом. Четкость и яркость тоже на высоте. Марафон бортовых компьютеров это очень хорошая штука, кстати, в которой у азиатской части рынка намечалось серьезное отставание. Благо, уже даже самые консервативные производители поняли, что без хорошего интерфейса и функционала бортовых систем машину продать становится все сложнее и сложнее.

По сравнению с тем, каким я увидел Outlander впервые, автомобиль стал солиднее, строже. Черные кожаные вставки в сиденьях тут играют не последнюю роль. Но это все идет следствием маркетинговой выжимки максимума из третьего поколения автомобиля.

Кстати, о максимуме: с моим ростом метр-семьдесят (без кепки) посадка для меня была более чем комфортна. А вот водители повыше тут могут почувствовать дискомфорт. Если вам близок волейбол, постарайтесь поставить сиденье как можно ниже. Это может помочь.

Панель, конечно, передает привет из начала двухтысячных. Поездив на китайских и корейских одноклассниках, на приборных панелях которых можно уже чуть ли ни кино смотреть, начинаешь привыкать к хорошему и хотеть большего. Ну сделайте, сложно вам что ли?

Да, и к кнопке переключения режимов дисплея на приборной панели тоже вопросы есть: кнопка размещена слева под рулем, в слепой зоне, и тянуться к ней – целое приключение. Давайте уж не останавливаться на полпути и запихнем ее в багажник.

Для того, чтобы не заканчивать этот раздел на грустной ноте, хочу отметить отличную для данного класса шумоизоляцию салона и очень плавный ход, даже на грунтовке. Вибрации минимальны, а управляемость отличная (об этом далее).

КАК ЕДЕТ

Outlander в максимальной комплектации снабжен двухлитровым бензиновым двигателем 167 лошадей. Много? Не очень. Не рассуждая о времени разгона (к чему нам о грустном), могу сказать, что для вариатора коробка справляется на “ура”. Если режим движения переключить на спорт по умолчанию и на другие варианты даже не смотреть. По крайней мере, на трассе эта аксиома доказательств не требует.

На бездорожье очень здорово выручает умная система полного привода и контроля дорожного полотна S-AWC. Электронная блокировка переднего дифференциала, продвинутые алгоритмы управления сцеплением и блокировками позволяет очень плавно шустрить по скользкой дороге, песку, грязи, не задумываясь о том, почему автомобиль так хорошо управляется. Электроусилитель руля отлично откалиброван и обеспечивает великолепную отзывчивость.

КАК ЗВУЧИТ

Не будем требовать великого от автомобиля среднего класса. Радио играет – и хорошо. Разборчивость присутствует, но на высокой громкости начинаются проблемы с низами и гулкой нижней серединой. Если вы выбрали Outlander, но хотите хорошего звука, придется хорошо поработать. На средней громкости можно прибавить немного верхних частот и будет относительно хорошо.

КАК ГИТАРА

Инструмент разместился в багажнике отлично. В принципе, в этой модели всегда было все хорошо с вместительностью: 591 литр при разложенных задних сиденьях. Картошка, колесные диски, пара пассажиров на корточках: все поместится.

ВЫВОДЫ

Старина Outlander старается держаться наравне с одноклассниками, пока производитель запускает четвертое поколение кроссовера. Как я уже писал, Outlander – первый автомобиль, на который я писал обзор, что сообщило нашей встрече несколько ностальгический оттенок.

Автомобиль удобен и комфортен для города, и отлично подходит для любых семейных поездок как в городской цивилизованной черте, так и на пикник в относительно небольшом отдалении от цивилизации.

Outlander в третьем поколении показал себя очень хорошо: присутствие автомобиля на рынке в течение десяти лет с незначительными изменениями говорит о высочайшем уровне как инженеров, так и маркетологов. Именно поэтому мне не терпится увидеть каким будет четвертый виток японского кроссовера. Ждем-с!