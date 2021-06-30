В Кемерове иномарка влетела в дерево

Днем 30 июня возле дома 10А на улице Баумана в Кемерове столкнулись Audi и отечественный автомобиль. В результате столкновения иномарка задела несколько стоящих на парковке автомобилей и влетела в ель, передает сайт VSE42.RU. О пострадавших в результате столь впечатляющей аварии не сообщается.
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