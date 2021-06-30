В жутком ДТП под Краснодаром погибли пять человек

Ранним утром 30 июня на трассе в Красноармейском районе Краснодарского края столкнулись три легковушки, передает Пятый канал. Последствия ДТП оказались страшными. Жертвами столкновения стали пять человек. Двух пострадавших спасают врачи. Обстоятельства и причины произошедшего теперь предстоит установить специалистам.
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