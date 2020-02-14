Под Тамбовом 5 человек погибли в жутком ДТП

В Тамбовской области лоб в лоб столкнулись грузовая "Газель" и фура. Сообщается, что в ДТП погибли пять человек.
Детей среди погибших нет, пишет НСН. Водитель грузовика доставлен в больницу.
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