Погибли дети: в Туве произошла жуткая авария

В Туве произошла страшная авария. Сообщается, что Тойота и Лада столкнулись на трассе Кызыл-Эрзин.
В результате ДТП погибли семь человек, трое из них дети. Еще двое были доставлены в больницу. Известно, что место аварии находится далеко от населенных пунктов. Там уже работают полицейские, пишет Telegram-канал Hue.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Главное деньги, все можно купить
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Ненавижу подругу
Послеродовая депрессия
Висит кожа после похудения
Муж стал импотентом
Внешность ухудшается после родов
Сын мой все равно женился на старухе
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Обманываю его
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Найти мужа на сайте знакомств
Любовь война
Как перестать жрать
мой опыт с гадалкой
Бывают ли собаки трансгендеры?
Россия страна охраников и таксистов!
Голая Наташа Королева