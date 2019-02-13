В Казани водитель сбил автоинспектора и скрылся

В Казани водитель иномарки сбил автоинспектора и скрылся с места ДТП на другой машине. Это произошло после того, как сотрудник ДПС остановил автомобиль для проверки, передает "Реальное время".
Во время проверки документов водитель зажал руку полицейского стеклом и начал движение, после чего скрылся. В результате ЧП в городе объявлен план "Перехват", пишет inkazan.ru.
Анджелина не знала, что они так близки
Стало известно, почему "первой кнопке" на пользу шумиха
Простому народу позволили коснуться Примадонны
Режиссер дал сдачи обманутому мужу телеведущей