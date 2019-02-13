Под Уфой произошло жуткое смертоносное ДТП

В Башкирии на 125-м км трассы Уфа–Оренбург в результате аварии погибла женщина. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель отечественного авто.
Сообщается, что управляющий фурой мужчина не заметив врезавшейся в него легковушки, в котором находились семь человек. Водитель грузовика буквально проволок машину свыше двух километров, передает rostovgazeta.ru. Обстоятельства ЧП выясняются.
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