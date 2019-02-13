Автохам в Сочи жестоко избил безногого инвалида
Владелец автомобиля Mercedes настойчиво требовал у ехавшего впереди инвалида уступить ему дорогу. Тот не мог пойти навстречу просьбе из-за плотного потока машин.
Автохам обогнал Александра, вынудил остановиться, вышел и разбил ему стекло. Злоумышленника не остановил знак, сообщающий о том, что за рулем человек с ограниченными физическими возможностями.
После этого Артур Бурьянов – так зовут "героя" – решив, что человек без ног не окажет сопротивления, потребовал отдать видеорегистратор. Получив отказ, он избил водителя-инвалида и распылил газ из баллончика. Совершать "подвиг" мужчине помогала верная подруга.
Ролик с хроникой происшествия быстро распространяется в Сети. Артур Бурьянов заслужил народное признание: ему придумывают разные прозвища – в основном нецензурные, передает "Сочи 24".
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