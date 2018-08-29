В Башкирии погиб внезапно вышедший на дорогу пешеход

Ночью 28 августа на 1441-м километре автодороги Самара – Уфа – Челябинск в Чишминском районе Башкирии автомобиль Hyundai Solaris насмерть сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, передает портал mkset.ru. За рулем иномарки находился 32-летний житель Новосибирской области. Он рассказал, что погибший вышел на дорогу внезапно.