Смертельный наезд BMW на пешеходов попал на видео

В столичном поселке Коммунарка произошло жуткое ДТП. BMW на большой протаранил Lexus, после столкновения иномарку отбросило на тротуар. Под колеса BMW попали три человека. Один из пострадавших скончался на месте, двоих с серьезными травмами госпитализировали вертолетом, передает РЕН ТВ.
Момент наезда на пешеходов попал в объектив камер видеонаблюдения.
Последствия трагедии сняли очевидцы. На кадрах медики оказывают пострадавшим помощь.
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